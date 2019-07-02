"Летальный исход почти в 100% случаев!" Супрун обратилась к противникам прививок

Нарушение графика профилактических прививок может привести к развитию опасных инфекционных заболеваний, таких как столбняк. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

На своей странице в Facebook она обратилась к родителям и предупредила о серьезных последствиях.

Глава Минздрава подчеркнула, что если при столбняке не оказать медицинскую помощь, летальный исход ожидаем почти в 100% случаев.

Она также указала пути заражения: возбудитель попадает в рану или порез, при укусе животного, при порезы острыми предметами и обломками древесины. Это связано с тем, что бактерии Clostridium tetani живут в почве и кишечном тракте животных.

"Согласно календарю профилактических прививок, дети от столбняка должны быть привиты в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 лет и 16 лет. В дальнейшем нужно ревакцинироваться от болезни каждые 10 лет. Потому что примерно на такое время прививки формируют иммунитет к болезни. Бесплатно вакцинироваться от столбняка могут и дети, и взрослые", – подытожила Супрун.

Ранее MedOboz сообщал, что отказ от вакцинации в Украине стал одной из причин вспышки кори в этом году.

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