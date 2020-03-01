Ученые сделали прорыв в лечении диабета: опубликовано исследование на мышах

Исследователи из Сент Луиса( Америка) открыли новый способ лечения сахарного диабета стволовыми клетками.

За две недели эксперимента на мышах, грызуны выздоровели и восстановились после тяжёлой формы заболевания. Результаты были опубликованы в журнале Nature Biology, пишет Daily Mail.

Отмечается, что новая методика основывается на выращивании клеток поджелудочной железы и стволовых клеток. Преобразованные клетки позволили мышам быстро вырабатывать достаточно инсулина, чтобы расщепить сахар в крови, вызывающий диабет. Тесты показали, что их уровень сахара возвращался к нормальному, безопасному уровню всего за две недели.

Руководитель проекта, биомедицинский инженер Джеффри Миллман рассказал, что у мышей был очень тяжёлый диабет с показаниями уровня сахара в крови более 500 миллиграммов на децилитр крови – уровень, смертельный для человека.

"Когда мы дали мышам клетки, секретирующие инсулин, в течение двух недель их уровень глюкозы в крови вернулся к нормальной жизни и оставался таким в течение многих месяцев", – отметил он.

Плюрипотентные стволовые клетки – это, по сути, пустые недифференцированные клетки со способностью перерастать в любые другие виды клеток, сказано в исследовании. То есть, стволовые клетки можно превращать в инсулин-продуцирующие клетки, которых не хватает диабетикам, помогая им контролировать высокий уровень сахара в крови и оставаться здоровыми.

Ученые искали способ сделать это годами. В 2016 году был разработан способ производства инсулин-секретирующих клеток, полученных от пациентов с диабетом 1 типа, которые реагируют на глюкозу. Несколько лет спустя они узнали, как повысить уровень секреции инсулина в бета-клетках поджелудочной железы, полученных из стволовых клеток.

"Основная проблема, когда вы пытаетесь превратить человеческую стволовую клетку в инсулин-продуцирующую бета-клетку заключается в том, что вы также производите другие клетки, которые вам не нужны. В случае бета-клеток мы можем получить другие типы клеток поджелудочной железы или печени", – рассказал ученый.

Эти "нецелевые" клетки не являются вредными, но они также не нужны для решения конкретной задачи, что ограничивает лечебное воздействие. Но ученые смогли решить данную проблему, производя инсулин-продуцирующие клетки, контролируя при этом актиновый цитоскеле: "Мы смогли получить больше бета-клеток, и эти клетки лучше функционировали", – пояснил Миллман.

Новый метод до сих пор тестировался только на животных. Как подчеркивают исследователи, нам еще далеко до того, чтобы применять его для исцеления людей.

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