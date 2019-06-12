Страдала от галлюцинаций: у женщины в голове нашли червя

У жительницы Нью-Йорка, которой поставили диагноз рак мозга, обнаружили ленточного червя в голове.

Об этом сообщает CNN. В течение нескольких месяцев женщину мучили симптомы, которые характерны для злокачественной опухоли.

"Худшим симптомом были галлюцинации. Также я периодически теряла ориентацию во времени. Помимо этого у меня случались непроизвольные движения правой рукой, из-за чего вещи часто падали на пол. Я также неправильно реагировала на просьбы. Вместо ручки могла дать человеку ключ. Мне сказали, что это, скорее всего, злокачественная опухоль, и что после операции потребуются облучение и курс химиотерапии", – рассказала американка.

После того, как было проведено хирургическое вмешательство, выяснилось, что образование в левой лобной доле мозга американки является ленточным червем.

Женщине поставили диагноз цистицеркоз. Это паразитарный недуг, который вызван личинками свиного цепня. Яйца солитера могут попасть в организм человека с пищей или грязной водой. Если вовремя не удалить паразита, у человека может случиться инсульт.

После проведения операции состояние женщины улучшилось.

У женщины в голове нашли червя CNN

У женщины в голове нашли червя CNN

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине был зарегистрирован случай дирофиляриоза у пациентки, которая жаловалась на отек, покраснение и боли в области левого глаза.

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