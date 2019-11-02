"Стирает память": ученые раскрыли опасность кори

Корь способна стирать иммунную память организма и делает его уязвимым к другим болезням.

Как передает Science, ученые выяснили, что люди, которые переболели корью, в дальнейшем защищены от этой болезни на всю жизнь.

Однако они более восприимчивы к другим опасным инфекционным заболеваниям, причем даже спустя два-три года после выздоровления.

Сообщается, что вирус кори губительно воздействует на иммунную систему и приводит к амнезии иммунитета - уничтожая определенные клетки, вирус заставляет иммунитет забывать о патогенах в прошлом.

Корь, иллюстрация ТВА

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине участились случаи заболевания корью. Ранее врач рассказал о страшных осложнениях болезни.

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