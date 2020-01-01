Срочное сообщение! Как побороть новогоднее похмелье

Долго можно похмелье описывать, но все сказано в одной статье замечательной фразой: "Похмелье развивается, когда концентрация алкоголя в крови приближается к нулю, что сопровождается ощущением ничтожности".
Но если бы только душевные страдания! Похмелье существенно снижает когнитивные способности и несет существенный финансовый вред всей стране. Например, в США годовые экономические убытки от похмелья (снижение производительности на работе) оценивают в 179 млрд долларов! Разве это слыхано?! Ребята расслабляются на несколько наших годовых бюджетов!
В детстве я был уверен, что при похмелье мозг усыхает, становится маленьким и начинает стучаться изнутри о череп. На самом деле, физиологических механизмов похмелья много:
обезвоживание (алкоголь мочегонный);
электролитные расстройства (нормально проблеваться?);
снижение глюкозы в крови;
поражение слизистой ЖКТ;
нарушение сна;
токсичность ацетальдегида;
курево во время бухалова.
И еще много интересного можно узнать здесь. Кроме того, похмелье включает иммунный ответ и сопровождается воспалением.
Что нам говорят високоакадемические исследования похмелья?
Нормальный циркадный ритм (спать когда темно) необходим, чтобы легче отойти от похмелья. То есть пить лучше начинать не в 22:00 и до середины ночи (с посиделкамы на скамейке и "еще по одной"), а утром, как все нормальные люди. Шутка.
Новогоднее похмелье
Иллюстрация
Чем чаще вы пьете и напиваетесь, тем хуже будут похмелья. Особенно тяжело страдают женщины. Если пьете быстро – вероятность похмелья растет (читать здесь). Интересно, что около 23% народонаселения имеют иммунитет к похмелью. Хотя, это еще надо уточнять, потому что бывают курьезы. Например, голландских студентов, которые хвастались, что никогда не имеют похмелья, проверили биохимически. И обнаружили, что они просто очень мало пьют. Спонсор исследования Капитан Очевидность.
Так как спасаться от похмелья?
Не квасить до тошноты.
Пить воду, когда квасите.
Закусывать едой (а не чупа-чупсом на троих).
Не сидеть до полуночи (здравствуй новый год).
Нормально высыпаться.
Еще есть исследование, что у хронических алкоголиков похмелье лечится пробиотиками, но я даже не буду приводить ссылки. Потому что в аптеки вистрояться новые очереди. Выгоднее просто не бухать.
Кароче, или не пейте вообще, или пейте ответственно.
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