Срочное сообщение! Как побороть новогоднее похмелье

Долго можно похмелье описывать, но все сказано в одной статье замечательной фразой: "Похмелье развивается, когда концентрация алкоголя в крови приближается к нулю, что сопровождается ощущением ничтожности".

Но если бы только душевные страдания! Похмелье существенно снижает когнитивные способности и несет существенный финансовый вред всей стране. Например, в США годовые экономические убытки от похмелья (снижение производительности на работе) оценивают в 179 млрд долларов! Разве это слыхано?! Ребята расслабляются на несколько наших годовых бюджетов!

В детстве я был уверен, что при похмелье мозг усыхает, становится маленьким и начинает стучаться изнутри о череп. На самом деле, физиологических механизмов похмелья много:

обезвоживание (алкоголь мочегонный);

электролитные расстройства (нормально проблеваться?);

снижение глюкозы в крови;

поражение слизистой ЖКТ;

нарушение сна;

токсичность ацетальдегида;

курево во время бухалова.

И еще много интересного можно узнать здесь. Кроме того, похмелье включает иммунный ответ и сопровождается воспалением.

Что нам говорят високоакадемические исследования похмелья?

Нормальный циркадный ритм (спать когда темно) необходим, чтобы легче отойти от похмелья. То есть пить лучше начинать не в 22:00 и до середины ночи (с посиделкамы на скамейке и "еще по одной"), а утром, как все нормальные люди. Шутка.

Новогоднее похмелье Иллюстрация

Чем чаще вы пьете и напиваетесь, тем хуже будут похмелья. Особенно тяжело страдают женщины. Если пьете быстро – вероятность похмелья растет (читать здесь). Интересно, что около 23% народонаселения имеют иммунитет к похмелью. Хотя, это еще надо уточнять, потому что бывают курьезы. Например, голландских студентов, которые хвастались, что никогда не имеют похмелья, проверили биохимически. И обнаружили, что они просто очень мало пьют. Спонсор исследования Капитан Очевидность.

Так как спасаться от похмелья?

Не квасить до тошноты.

Пить воду, когда квасите.

Закусывать едой (а не чупа-чупсом на троих).

Не сидеть до полуночи (здравствуй новый год).

Нормально высыпаться.

Еще есть исследование, что у хронических алкоголиков похмелье лечится пробиотиками, но я даже не буду приводить ссылки. Потому что в аптеки вистрояться новые очереди. Выгоднее просто не бухать.

Кароче, или не пейте вообще, или пейте ответственно.

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