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Срочное сообщение! Как побороть новогоднее похмелье

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Долго можно похмелье описывать, но все сказано в одной статье замечательной фразой: "Похмелье развивается, когда концентрация алкоголя в крови приближается к нулю, что сопровождается ощущением ничтожности".

Но если бы только душевные страдания! Похмелье существенно снижает когнитивные способности и несет существенный финансовый вред всей стране. Например, в США годовые экономические убытки от похмелья (снижение производительности на работе) оценивают в 179 млрд долларов! Разве это слыхано?! Ребята расслабляются на несколько наших годовых бюджетов!

В детстве я был уверен, что при похмелье мозг усыхает, становится маленьким и начинает стучаться изнутри о череп. На самом деле, физиологических механизмов похмелья много:

  • обезвоживание (алкоголь мочегонный);

  • электролитные расстройства (нормально проблеваться?);

  • снижение глюкозы в крови;

  • поражение слизистой ЖКТ;

  • нарушение сна;

  • токсичность ацетальдегида;

  • курево во время бухалова.

И еще много интересного можно узнать здесь. Кроме того, похмелье включает иммунный ответ и сопровождается воспалением.

Что нам говорят високоакадемические исследования похмелья?

Нормальный циркадный ритм (спать когда темно) необходим, чтобы легче отойти от похмелья. То есть пить лучше начинать не в 22:00 и до середины ночи (с посиделкамы на скамейке и "еще по одной"), а утром, как все нормальные люди. Шутка.

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Новогоднее похмелье

Новогоднее похмелье

Иллюстрация

Чем чаще вы пьете и напиваетесь, тем хуже будут похмелья. Особенно тяжело страдают женщины. Если пьете быстро – вероятность похмелья растет (читать здесь). Интересно, что около 23% народонаселения имеют иммунитет к похмелью. Хотя, это еще надо уточнять, потому что бывают курьезы. Например, голландских студентов, которые хвастались, что никогда не имеют похмелья, проверили биохимически. И обнаружили, что они просто очень мало пьют. Спонсор исследования Капитан Очевидность.

Так как спасаться от похмелья?

  • Не квасить до тошноты.

  • Пить воду, когда квасите.

  • Закусывать едой (а не чупа-чупсом на троих).

  • Не сидеть до полуночи (здравствуй новый год).

  • Нормально высыпаться.

Еще есть исследование, что у хронических алкоголиков похмелье лечится пробиотиками, но я даже не буду приводить ссылки. Потому что в аптеки вистрояться новые очереди. Выгоднее просто не бухать.

Кароче, или не пейте вообще, или пейте ответственно.

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Автор
МедГоблин МедГоблин
Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
алкоголь Новый Год-2020
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