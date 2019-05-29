Срочно к врачу: 11 симптомов рака, которые нельзя игнорировать

Рак – это собирательное название целого ряда опасных заболеваний, при которых злокачественными новообразованиями поражаются органы и ткани организма.

Чем раньше выявить рак, тем успешнее будет лечение, поэтому медики призывают обращаться за помощью, как только человек заподозрил неладное.

Многие из симптомов, о которых речь пойдет ниже, часто связаны с другими, неопасными заболеваниями и состояниями, но согласитесь, лучше лишний раз убедиться, что все хорошо и подозрения были напрасны, чем позже горько сожалеть о потерянном времени.

Мы расскажем об 11 симптомах рака, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.

1. Постоянная усталость

Чувство усталости может быть вызвано множеством разных вещей, от излишних физических нагрузок и морального переутомления до перенесенного недавно ОРЗ.

Но при некоторых видах рака этот симптом проявляется очень отчетливо. И рак толстой кишки и лейкемия приводят к тому, что человек постоянно чувствует себя уставшим. Если вы страдаете от необъяснимой усталости в течение длительного периода времени, обязательно обратитесь за медицинской помощью.

2. Резкая и необъяснимая потеря веса

Если вы быстро худеете и не знаете почему, то стоит присмотрется к своему здоровью. В большинстве случаев рак провоцирует резкое похудение, поэтому врачи советуют регулярно взвешиваться.

3. Боль, которая не проходит

Постоянная боль может быть признаком рака, особенно если вы принимаете обезбаливающие препараты, но они не работают.

В зависимости от того, где сконцентрированы болевые ощущения, они могут быть признаком опухоли головного мозга, прямой кишки, яичника или рака толстой кишки.

4. Странные шишки и бугорки

Если вы обнаружили бугорок на своем теле, или нащупали утолщение, это может быть индикатором того, что с организмом не все в порядке.

Обратите пристальное внимание на необычные новообразования и покажите их врачу.

5. Частая лихорадка

Рак влияет на иммунную систему таким образом, что температура тела повышается. Человеку такая лихорадка может показаться беспричинной. Подобное, как правило, встречается на поздних стадиях некоторых раковых заболеваний, но при лимфоме и лейкозе лихорадка – ранний симптом заболевания.

6. Изменения на коже

Рак кожи является наиболее распространенным видом рака, и лучший способ выявить его, отслеживать состояние кожи.

Следите за любыми необычными и новыми веснушками, родинками или бородавками на теле, и если они меняют размер или цвет, немедленно обратитесь к врачу. Покрасневшая кожа, пятна и кровоподтеки на коже могут быть признаками других видов рака.

7. Кашель, который долго не проходит

Если у вас кашель, который, кажется, не проходит, это может быть что-то большее, чем просто простуда. Особенно если во время кашля появляется боль в груди, спине или в области плеч. Это повод обратиться за медицинской помощью.

8. Смена частоты походов в туалет или кровь в моче

Необходимость значительно чаще ходить в туалет, чтобы помочиться или освободить кишечник, иногда бывает симптомом рака. Длительные диарея и запор наблюдаются при раке толстой кишки. Признаки рака простаты включают в себя боль при мочеиспускании или кровь в моче.

9. Необъяснимое кровотечение

Если человек начинает кашлять кровью, это является серьезным симптомом рака.

Некоторые другие типы кровотечений, на которые следует обратить внимание и обратиться к врачу: кровотечение из влагалища или из заднего прохода.

10. Проблемы с глотанием пищи

Если вы вдруг стали глотать с трудом или у вас возникли проблемы с пищеварением, это может быть признаком рака желудка, пищевода или горла. Все этим симптомы редко означают рак, но лучше обследоваться и исключить это заболевание.

11. Заметные изменения в теле

Симптомы, которые были упомянуты до сих пор, являются наиболее распространенными признаками рака, но есть и другие вещи, на которые стоит обратить внимание. Нельзя игнорировать опухшие ноги и другие подозрительные изменения в теле.

Без паники

Помните, большинство видов рака поддаются лечению! Описанные симптомы, если вы обнаружили их у себя, совсем не означают наличие рака. Это всего лишь знак, что стоит посетить врача. Здоровье – слишком ценная вещь, чтобы ею пренебрегать.

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