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/Болезни и лечение

Сразу после родов: в Украине от кори трагически скончалась молодая мать

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В Сумском перинатальном центре из-за кори умерла 24-летняя роженица.

Как передает ТСН, женщина родила здорового малыша, после чего вскоре скончалась.

Хоть ребенок с матерью были изолированы от других пациентов, в центре решили прекратить прием рожениц и объявить карантин на две с половиной недели.

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С начала текущего года в Украине уже скончалось 11 человек. При этом заболели корью 30 тысяч.

Сразу после родов: в Украине от кори трагически скончалась молодая мать

Как сообщал OBOZREVATEL, 24-летняя женщина ромской национальности не была привита от болезни. По словам медиков, у младенца крайне вероятно проявление болезни, поскольку он не имеет иммунитета к вирусным заболеваниям.

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Тема
Вспышка кори
Место
УкраинаСумы
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Комментарии на сайте не модерированы
andrei andrei
andrei andrei
Это только начало. На украине самая высокая заболеваемость корью в Европе. В 50 и 30 раз выше, чем в сопредельных России и Румынии, например. Это уже не эпидемия, а пандемия.
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