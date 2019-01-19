Спасет от диабета и Альцгеймера: ученые сделали сенсационное открытие

Ученые из университета Британской Колумбии впервые вырастили кровеносные сосуды человека из стволовых клеток в чашке Петри.

Кроме того, они выяснили, что их можно выращивать внутри существ других видов. Об этом говорится в результатах исследований.

Как пояснил глава команды исследователей Джозеф Пеннингер, кровеносная система связана с каждым органом в человеческом организме. Поэтому создание сосудов может открыть возможность лечения многих сердечно-сосудистых заболеваний.

После того, как ученые вырастили сосуды в чашке Петри, они пересадили их живым мышам. Вскоре клетки превратились в действующие кровеносные сосуды. Это означает, что их можно будет выращивать в других видах.

IMBA

Исследователи также поместили сосуды в среду, имитирующую диабет. Они начали вести себя так же, как и у людей с диабетом.

Обычно сосуды у диабетиков со временем забиваются и препятствуют эффективной доставке кислорода и других питательных веществ в органы. В конце концов это может привести к серьезным проблемам, включая почечную недостаточность, инсульты и сердечные приступы.

Теперь ученые собираются испытывать выращенные сосуды на человеческих тканях. В будущем это может позволить избежать смерти от таких болезней как диабет и болезнь Альцгеймера.

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