Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Болезни и лечение

Спасет от диабета и Альцгеймера: ученые сделали сенсационное открытие

1.5тЧитать материал на украинском

Ученые из университета Британской Колумбии впервые вырастили кровеносные сосуды человека из стволовых клеток в чашке Петри.

Кроме того, они выяснили, что их можно выращивать внутри существ других видов. Об этом говорится в результатах исследований.

Как пояснил глава команды исследователей Джозеф Пеннингер, кровеносная система связана с каждым органом в человеческом организме. Поэтому создание сосудов может открыть возможность лечения многих сердечно-сосудистых заболеваний.

После того, как ученые вырастили сосуды в чашке Петри, они пересадили их живым мышам. Вскоре клетки превратились в действующие кровеносные сосуды. Это означает, что их можно будет выращивать в других видах.

Спасет от диабета и Альцгеймера: ученые сделали сенсационное открытие

IMBA

Исследователи также поместили сосуды в среду, имитирующую диабет. Они начали вести себя так же, как и у людей с диабетом.

Новости
Рак, тромбы и язвы: выяснилось, как группа крови влияет на склонность к болезням

Обычно сосуды у диабетиков со временем забиваются и препятствуют эффективной доставке кислорода и других питательных веществ в органы. В конце концов это может привести к серьезным проблемам, включая почечную недостаточность, инсульты и сердечные приступы.

Теперь ученые собираются испытывать выращенные сосуды на человеческих тканях. В будущем это может позволить избежать смерти от таких болезней как диабет и болезнь Альцгеймера.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев предупредили об опасной болезни, которая не лечится и вызывает рак.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины