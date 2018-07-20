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Сон со смартфоном вызывает рак: медики сделали предупреждение

1.3тЧитать новость на украинском

Смартфоны надо держать по крайней мере на расстоянии вытянутой руки, когда ложитесь спать, чтобы сократить дозу облучения.

Такое предупреждение сделал Калифорнийский департамент здоровья. Отмечается, что использование гаджета может влиять на появление рака, проблем с концентрацией внимания, психическим здоровьем и репродуктивной системой, пишет "Рамблер".

Мобильные телефоны передают информацию, используя низкочастотные радиосигналы, которые могут быть опасны для человека, особенно при передаче или скачивании файлов, отмечают медики.

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Специалисты рекомендуют держать телефоны по крайней мере на расстоянии одного-двух метров от кровати.

Фактически сами производители гаджетов согласны с этим. Например, Apple включила в настройки уведомление об "обнаружении радиочастот".

Как сообщал OBOZREVATEL, длительное подключение батареи смартфона к источнику электроэнергии может ей навредить. Именно поэтому эксперты не рекомендуют заряжать свои мобильные устройства ночью.

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Темы
онкологияБорьба с онкологией
Место
США
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