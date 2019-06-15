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/Болезни и лечение

Солнечный и тепловой удар: врач рассказал, как оказать первую помощь

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При тепловом или солнечном ударе необходимо оказать человеку первую помощь и безотлагательно вызвать скорую. В тяжелых случаях перегрев на солнце может привести к смертельному исходу.

О том, как эффективно помочь пострадавшему до приезда медиков, в эфире ObozTV рассказал врач высшей категории, кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко.

Сидоренко отметил, что симптомы теплового и солнечного удара практически не отличаются, но тепловой удар протекает намного сложнее. А способы помощи в обоих случаях – одинаковые.

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Необходимо изолировать человека от повреждающего фактора – перенести его в тень.

Освободить пострадавшего от стягивающих элементов одежды.

"Что касается девушек. Говорю абсолютно серьезно, хотя это всегда вызывает улыбку: надо обязательно расстегнуть бюстгальтер. Во-первых, он сжимает грудную клетку. Во-вторых, он обычно или очень плотный, или сделан из синтетической ткани. Т.е. женщины всю жизнь носят на себе летом такой небольшой тепловой компресс", – подчеркнул доктор.

Мужчинам, по его словам, надо расстегнуть воротник или полностью всю рубашку.

Пострадавшего нужно перенести в тень и охладить

Пострадавшего нужно перенести в тень и охладить

Depositphotos

Далее Сидоренко рекомендует охладить человека, насколько это возможно. В частности, приложить охлаждающие факторы (к примеру, бутылки с холодной водой) к шее, подмышкам и к паховым участкам.

вызвать скорую помощь. Никто не знает, как будет развиваться состояние. Это неотложное состояние. Возможно, через 5 минут после вашей помощи человек встанет, скажет "большое спасибо" и пойдет домой. А иногда это может закончиться даже смертью", – предостерег врач.

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Он также напомнил об опасности резкого перепада температур.

"Молодые парни, особенно чтобы порисоваться перед девочками, иногда любят резко забежать в воду. Это может привести к рефлекторной остановке сердца. И такого человека оживить уже очень и очень сложно", – предупредил Сидоренко.

Перегрев на солнце может быть смертельно опасен

Перегрев на солнце может быть смертельно опасен

commonwealthtourism.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году в Украине ожидается температура +30 °C и выше (вплоть до +37 °C) как минимум два первых летних месяца - в июне и июле. По прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, спадать аномальная жара начнет лишь ближе к середине августа.

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Темы
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Персона
Виктор Сидоренко
Место
Украина
Теги
здоровьеСоветы врача отдыхпогода
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