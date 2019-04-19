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/Болезни и лечение

Снижает давление: ученые назвали "чудодейственный" овощ

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Ученые обнаружили овощ, который является панацеей от повышенного кровяного давления. По их данным, сырая свекла прекрасно нормализует давление и снижает риск сердечно-сосудистой системы.

Свекла содержит бетаин, который защищает наш мозг и улучшает работу печени. В мякоти свеклы содержится нерастворимая клетчатка, которая стимулирует моторику кишечника и выводит вредные вещества из организма. Если свеклу запечь или сварить, она станет мягкой, а клетчатка превратится в растворимую, пишет "АиФ".

Снижает давление: ученые назвали "чудодейственный" овощ

ТСН

Сырая свекла является источником полезных нитратов - оксида азота, который регулирует тонус сосудистой стенки и нормализует давление, уменьшает риск инфарктов, инсультов, то есть крайне полезен для людей, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой.

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Для человека с повышенным давлением достаточно одной столовой ложки мелко потертой сырой свеклы для нормализации давления. Его действие подобно эффекту от приема таблеток, унитроглицерина но без побочных реакций.

Как сообщал OBOZREVATEL, медики назвали топ-5 продуктов для улучшения здоровья.

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