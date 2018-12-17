Смерть от гриппа: в Харькове зафиксирован еще один летальный случай

В Харькове от гриппа А (Н3N2) скончалась 62-летняя женщина.

Информацию об этом Укринформу официально подтвердила глава Харьковского областного лабораторного центра Любовь Махота, отметив, что женщина не была привита против гриппа.

Сообщается, что погибшая харьковчанка жила недалеко от городской поликлиники № 11. Однако при этом не обращалась за помощью к врачам, решив лечиться самостоятельно.

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По результатам вирусологического исследования Центр гриппа и ОРВИ (Киев) подтвердил грипп А (Н3N2).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харьковской области грипп стал причиной смерти 9-летней девочки – она скончалась по дороге в больницу в автомобиле скорой помощи.