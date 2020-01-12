Начинается с ангины и сыпи: медики предупредили об опасной детской болезни в Украине

Украинцев предупредили об опасности скарлатины, для которой характерны симптомы общей интоксикации, ангина и сыпь на коже.
Сообщение об этом инфекционном заболевании 11 января опубликовала пресс-служба Минздрава. Указывается, что скарлатину вызывает ß-гемолитический стрептококк группы А.
Болезнь передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем (например, через игрушки и еду). Чаще всего болеют дети.
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Симптомы:
сыпь;
повышение температуры тела;
головная боль;
общая слабость;
рвота;
боль в горле;
сухость кожи.
Главным симптомом скарлатины является сыпь. Она появляется на 1-2 день болезни. Больше всего сыпь сконцентрирован на сгибательных поверхностях конечностей, естественных складках, передней и боковой поверхности шеи, боковой поверхности туловища, животе. Сыпь отсутствует на носогубном треугольнике (симптом Филатова).
Сначала на языке появляется белый налет, однако за 4-5 дней он постепенно исчезает и язык приобретает яркого малинового цвета.
Как правило, больные скарлатиной лечатся дома. Нужно соблюдать постельный режим и рекомендаций врача (семейный врач, инфекционист). Скарлатина обязательно лечится курсом антибиотиков.
Больным с тяжелыми формами скарлатины, с осложнениями и по эпидемическим показаниям рекомендуется госпитализация.
Для облегчения общего состояния здоровья дополнительно врачи рекомендуют:
полоскания ротовой полости;
препараты, которые снимают зуд в местах высыпаний;
профилактику болезни.
Прививки от скарлатины нет, однако переболев однажды у пациента вырабатывается иммунитет. Стоит также придерживаться простых правил гигиены:
проветривайте помещение;
гуляйте на свежем воздухе;
избегайте контакта с больными людьми;
мойте руки после улицы и перед едой.
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