Начинается с ангины и сыпи: медики предупредили об опасной детской болезни в Украине

Украинцев предупредили об опасности скарлатины, для которой характерны симптомы общей интоксикации, ангина и сыпь на коже.

Сообщение об этом инфекционном заболевании 11 января опубликовала пресс-служба Минздрава. Указывается, что скарлатину вызывает ß-гемолитический стрептококк группы А.

Болезнь передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем (например, через игрушки и еду). Чаще всего болеют дети.

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Симптомы:

сыпь;

повышение температуры тела;

головная боль;

общая слабость;

рвота;

боль в горле;

сухость кожи.

Главным симптомом скарлатины является сыпь. Она появляется на 1-2 день болезни. Больше всего сыпь сконцентрирован на сгибательных поверхностях конечностей, естественных складках, передней и боковой поверхности шеи, боковой поверхности туловища, животе. Сыпь отсутствует на носогубном треугольнике (симптом Филатова).

Сначала на языке появляется белый налет, однако за 4-5 дней он постепенно исчезает и язык приобретает яркого малинового цвета.

Как правило, больные скарлатиной лечатся дома. Нужно соблюдать постельный режим и рекомендаций врача (семейный врач, инфекционист). Скарлатина обязательно лечится курсом антибиотиков.

Больным с тяжелыми формами скарлатины, с осложнениями и по эпидемическим показаниям рекомендуется госпитализация.

Для облегчения общего состояния здоровья дополнительно врачи рекомендуют:

полоскания ротовой полости;

препараты, которые снимают зуд в местах высыпаний;

профилактику болезни.

Прививки от скарлатины нет, однако переболев однажды у пациента вырабатывается иммунитет. Стоит также придерживаться простых правил гигиены:

проветривайте помещение;

гуляйте на свежем воздухе;

избегайте контакта с больными людьми;

мойте руки после улицы и перед едой.

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