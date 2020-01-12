Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Болезни и лечение

Начинается с ангины и сыпи: медики предупредили об опасной детской болезни в Украине

1.3т
Читать материал на украинском

Украинцев предупредили об опасности скарлатины, для которой характерны симптомы общей интоксикации, ангина и сыпь на коже.

Сообщение об этом инфекционном заболевании 11 января опубликовала пресс-служба Минздрава. Указывается, что скарлатину вызывает ß-гемолитический стрептококк группы А.

Болезнь передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем (например, через игрушки и еду). Чаще всего болеют дети.

Новости
Помогают от простуды и не вредят: диетолог развенчала мифы о витаминах

Иллюстрация

Иллюстрация

jaredpandora.com

Симптомы:

  • сыпь;

  • повышение температуры тела;

  • головная боль;

  • общая слабость;

  • рвота;

  • боль в горле;

  • сухость кожи.

Главным симптомом скарлатины является сыпь. Она появляется на 1-2 день болезни. Больше всего сыпь сконцентрирован на сгибательных поверхностях конечностей, естественных складках, передней и боковой поверхности шеи, боковой поверхности туловища, животе. Сыпь отсутствует на носогубном треугольнике (симптом Филатова).

Сначала на языке появляется белый налет, однако за 4-5 дней он постепенно исчезает и язык приобретает яркого малинового цвета.

Новости
"Алло, папа, я тебя любу": 3-летний мальчик умер от ветрянки

Как правило, больные скарлатиной лечатся дома. Нужно соблюдать постельный режим и рекомендаций врача (семейный врач, инфекционист). Скарлатина обязательно лечится курсом антибиотиков.

Больным с тяжелыми формами скарлатины, с осложнениями и по эпидемическим показаниям рекомендуется госпитализация.

Для облегчения общего состояния здоровья дополнительно врачи рекомендуют:

  • полоскания ротовой полости;

  • препараты, которые снимают зуд в местах высыпаний;

  • профилактику болезни.

Прививки от скарлатины нет, однако переболев однажды у пациента вырабатывается иммунитет. Стоит также придерживаться простых правил гигиены:

  • проветривайте помещение;

  • гуляйте на свежем воздухе;

  • избегайте контакта с больными людьми;

  • мойте руки после улицы и перед едой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем может быть опасна ветрянка для ребенка.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Здоровье Детские инфекционные болезни
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения болезнь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости