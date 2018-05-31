"Шарлатаны": Супрун развенчала пользу популярной в Украине терапии

И. о. главы МОЗ Ульяна Супрун развенчала миф о пользе магнитотерапии, которая до сих пор применяется в некоторых современных клиниках Украины.

Как написала она на своей странице в Facebook, эта "терапия" не имеет ничего общего с лечением или профилактикой заболеваний.

"В западном мире этот метод терапии уже давно признан не научным и не используется вообще. В наших же клиниках магнитная терапия все еще встречается в перечне доступных процедур. Вылечить обычно обещают от боли, остановить прогрессирование воспалительных процессов, укрепить стенки кровеносных сосудов и даже нормализовать психоэмоциональное фон - то есть почти все", - сказано в сообщении.

По ее словам, большинство новейших исследований показали, что магнитотерапия не несет никаких эффектов на организм человека.

"Еще в 2002 году Национальный научный фонд США (National Science Foundation) признал магнитную терапию "псевдо научной". Поэтому продажа различных магнитных устройств считается шарлатанством… Если вам предлагают такой тип лечения - отказывайтесь и требуйте предоставления помощи по международным рекомендациям", - пояснила Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун рассказала, как избавиться от боли в спине.