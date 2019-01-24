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/Болезни и лечение

Родился ребенок, выношенный в пересаженной матке своей бабушки

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В Китае женщине удалось родить ребенка, которого она выносила в пересаженной матке.

После 33 недель и шести дней беременности в больнице в городе Сиань 26-летней Ян Хуа сделали кесарево сечение. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушка стала первой жительницей Китая, которой пересадили матку в 2015 году. Орган взяли у ее 43-летней матери. Показанием к пересадке стал синдром Майера-Рокитанского-Кустера-Хаузера, из-за которого у женщины отсутствовала матка и влагалище.

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Яйцеклетки Ян Хуа сохранили до операции, затем они были использованы в целях оплодотворения. Первые четыре попытки оплодотворения оказались неудачными, беременность началась лишь в июне 2018 года, спустя почти три года после пересадки матки.

Отмечается, что первый ребенок, выношенный в пересаженной матке, родился на свет в Швеции в 2014 году. С тех пор в мире родились 14 подобных детей.

Ребенок родился из пересаженной матки

Ребенок родился из пересаженной матки

Xinhua

Ребенок родился из пересаженной матки

Ребенок родился из пересаженной матки

Xinhua

Ребенок родился из пересаженной матки

Ребенок родился из пересаженной матки

Xinhua

Как сообщал OBOZREVATEL, подобная аномалия развития была у избранницы немецкого диктатора Адольфа Гитлера Евы Браун. Из-за этого пара никогда не занималась сексом.

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Место
Китай
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