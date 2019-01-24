Родился ребенок, выношенный в пересаженной матке своей бабушки

В Китае женщине удалось родить ребенка, которого она выносила в пересаженной матке.

После 33 недель и шести дней беременности в больнице в городе Сиань 26-летней Ян Хуа сделали кесарево сечение. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушка стала первой жительницей Китая, которой пересадили матку в 2015 году. Орган взяли у ее 43-летней матери. Показанием к пересадке стал синдром Майера-Рокитанского-Кустера-Хаузера, из-за которого у женщины отсутствовала матка и влагалище.

Яйцеклетки Ян Хуа сохранили до операции, затем они были использованы в целях оплодотворения. Первые четыре попытки оплодотворения оказались неудачными, беременность началась лишь в июне 2018 года, спустя почти три года после пересадки матки.

Отмечается, что первый ребенок, выношенный в пересаженной матке, родился на свет в Швеции в 2014 году. С тех пор в мире родились 14 подобных детей.

Ребенок родился из пересаженной матки Xinhua

Ребенок родился из пересаженной матки Xinhua

Ребенок родился из пересаженной матки Xinhua

Как сообщал OBOZREVATEL, подобная аномалия развития была у избранницы немецкого диктатора Адольфа Гитлера Евы Браун. Из-за этого пара никогда не занималась сексом.

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