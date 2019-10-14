Как определить диабет на ранних стадиях: врач назвала скрытые признаки

Сахарным диабетом в Украине болеют 1 млн 300 тысяч человек. Его диагностика затрудняется тем, что от появления первых патологических изменений до развития болезни может пройти 5-10 лет.

О том, как определить скрытый диабет или свою предрасположенность к этому заболеванию и вовремя предотвратить его, рассказала врач-эндокринолог Светлана Свечкарь в эфире ObozTV.

Кто в группе риска

В первую очередь нужно регулярно обследоваться тем, кто попадает в группу риска.

Свечкарь перечислила основные факторы риска развития сахарного диабета 2 типа:

Возраст старше 40 лет. Индекс массы тела больше 25 при наличии одного или нескольких дополнительных факторов:

гипертоническая болезнь (повышенное артериальное давление);

малоподвижный образ жизни;

наследственная предрасположенность (если сахарным диабетом болеют родственники первой линии – мама, отец, бабушка, дедушка);

гестационный диабет при вынашивании беременности;

вынашивание и рождение ребенка весом свыше 4 кг (в группу риска попадает как мать, так и ребенок).

"Если человек знает, что относится к группе риска, то он может пройти простое обследование, изменить свой способ жизни и вообще не заболеть сахарным диабетом", – уточнила врач.

Как обследоваться на диабет

По словам эндокринолога, общий анализ крови далеко не всегда может выявить заболевание, особенно на ранних стадиях.

Поэтому она порекомендовала делать анализ на гликированный гемоглобин, который показывает средний уровень сахара в крови за последние 3 месяца.

"Тут очень важно знать один момент, о котором мало кто говорит. В показателях лаборатории диапазон нормы по гликированному гемоглобину – 5,9. Но если у вас 5,6-5,7 – это значит, что уже запустился процесс, который может привести к сахарному диабету. Это еще не диабет, но может быть заболевание, которое относится к категории предиабетных. Или даже скрытый диабет", – подчеркнула Свечкарь.

Врач добавила, что анализ на гликированный гемоглобин в Украине сейчас стоит около 150-200 гривен, а диабетикам его проводят бесплатно с целью контроля.

Если этот анализ показал уровень от 5,6 и выше, то дальше Свечкарь посоветовала сделать глюкозотолерантный тест, проконсультироваться у компетентного врача, пересмотреть свой образ жизни ("возможно, вы слишком много углеводов употребляете") и пересдать анализ через три месяца.

Если же показатели были в норме, то все равно, по мнению специалиста, подобный анализ необходимо повторять каждые три года – это поможет обнаружить диабет на ранних стадиях.

Какие ранние признаки диабета

Свечкарь пояснила, что клинических симптомов сахарного диабета много, и они могут быть индивидуальны.

"Могут быть какие-то высыпания на коже. Потливость, которой раньше не было. У женщин проявлением диабета часто является дискомфорт в зоне внешних половых органов, молочница. У мужчин – нарушение эрекции. Это очень важно, это может быть первым звоночком, что есть сахарный диабет", – предупредила она.

По ее словам, классический симптом диабета – жажда, постоянное желание пить – проявляется уже на более поздних стадиях.

Тест на гликированный гемоглобин (HbA1c) показывает уровень сахара в крови на протяжении нескольких последних месяцев iStock

Ранее OBOZREVATEL перечислял еще 17 симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии диабета. Важно вовремя обратить на них внимание: коварное заболевание может привести к таким серьезнейшим проблемам, как слепота, сердечный приступ и даже потеря ноги.

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