МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
LTE планшета Участвовать
Приз
Регистрация
CityВидео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Блоги - Отоларингология

Василий Пинчук
Василий Пинчук
Доктор медицинских наук, профессор, врач-хирург высшей категории, президент Всеукраинской ассоциации пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Все статьи автора

Ринопластика как неизбежность: когда проблемы с носом превращают жизнь в мучение

989

Сегодня ринопластика входит в тройку самых популярных пластических операций в стране. И дело не только в том, что большинство женщин недовольны своим носом. Часто ринопластика – операция, необходимая для нормальной жизни. Ведь порой внутренние проблемы не дают человеку свободно дышать. И тогда уже вопрос не стоит о красоте – речь идет просто об обычной жизни без мучений. Ведь, согласитесь, страшно, когда ты не можешь свободно вдохнуть воздух…

Поэтому сегодня я хочу поговорить о ринопластике по медицинским показаниям: когда и почему ее надо делать, а также сколько занимает реабилитация.

Новости
Колоть или не колоть: топ мифов об инъекциях в лоб

ПРИЧИНЫ

Нарушение дыхания может быть обусловлено тремя причинами.

Первая из них – деформация или искривление носовой перегородки. Из моей практики скажу, что это самая распространенная история. И тут бывает по-разному. Есть случаи, когда человек может с этим прожить всю жизнь, но бывает, что деформация настолько сильная, что приходится только и мечтать об операции. У меня была пациентка, которая буквально плакала от счастья после того, как мы поправили ей носовую перегородку, и она смогла нормально дышать.

Вторая причина – это увеличение нижних носовых раковин (гипертрофия). Причин, почему так может произойти, несколько: злоупотребление сосудосуживающими носовыми каплями, аллергический или хронический вазомоторный ринит, заболевание околоносовых пазух. Но итог один: в результате закрывается проход, через который идет воздух.

Третья причина – изменение скелета наружного носа. Как правило, это приобретенная проблема – например, в результате драки или ДТП. Но бывает и врожденная.

Новости
Инъекционная косметология в Украине: специфика, проблемы, достижения, нюансы

ВСЕ ОБ ОПЕРАЦИИ

Все три перечисленные проблемы являются медицинскими показаниями для выполнения тех или иных вмешательств.

При этом в случае первых двух форма носа может и не меняться – основные манипуляции проходят внутри и нацелены на улучшение дыхания пациента, а не на решение эстетических проблем.

Надо также сказать, что очень часто внутренние проблемы вскрываются, когда человек приходит делать операцию по улучшению формы носа. Ведь перед любым вмешательством надо обследовать и все внутри, сделать компьютерную томографию, узнать, нет ли сопутствующих проблем. Иначе ринопластика может ухудшить носовое дыхание. Например, уменьшили нос – уменьшили носовые проходы, уменьшили пропускную способность воздуха. И получается, что после операции человек начинает дышать хуже. Я неоднократно видел, как люди проклинают момент, когда решили чуть-чуть подправить форму, а приобрели глобальную проблему со здоровьем. А все это произошло из-за некомпетентности врача.

Новости
Что-то пошло не так: когда и почему ошибаются пластические хирурги

Если во время обследования вскрылись сопутствующие проблемы с перегородкой, носовой раковиной или придаточными пазухами носа, необходимо привлекать ЛОР-хирурга. Это должно быть взаимное плодотворное сотрудничество. Тогда и операция делится на два этапа: начинает ЛОР-хирург, а пластический хирург заканчивает процедуру, уже работая над внешним видом носа. Действия должны быть слаженными и согласованными, чтобы не навредить пациенту. Ведь бывает, что после неудачной работы ЛОР-хирурга пластическому хирургу уже очень сложно что-то сделать и исправить. И наоборот.

ПРОБЛЕМЫ ПОСЛЕ ЛОР-ХИРУРГА

Кстати, в последние годы многие ЛОР-хирурги сами делают пластику наружного носа.

Но множество раз в своей жизни я видел, как врач чрезмерно радикально удаляет носовую перегородку. Длительное время ЛОР-хирурги не делали пластику носовой перегородки, а просто удаляли ее искривленнную часть (это называется подслизистой резекцией носовой перегородки). И если с этим переборщить – нос лишается опорной функции носовой перегородки и деформируется. Появляется надкончиковое западение, приплюснутость кончика, укорочение длины носа, расширение ноздрей и расширение основания концевого отдела носа: нос просто проваливается и разъезжает в стороны. Ведь нет опоры!

Новости
Пластическая хирургия: что убирать, где наращивать и когда стоит это делать

Мне всегда было интересно, о чем думает доктор, делая это? Вот, мол, кривая перегородка, зачем ее ровнять, если ее просто можно выбросить. Вырезал, выкинул, операция – 15 минут, а то, что потом возникают огромные проблемы, уже никого не волнует.

И после таких манипуляций пластическому хирургу приходится делать операцию по восстановлению опорной функции перегородки: для этого берется хрящ с ребра и с него формируется каркас для поддержки концевого отдела носа. Это сложно и дороже, чем обычная ринопластика.

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Ринопластика длится от часа до двух-трех, в зависимости от сложности. После ринопластики на нос на десять дней накладываются шина и повязка. Внутрь вставляются тампоны и специальные стенты, которые удаляются в среднем на третий-пятый день. Но все зависит от того, насколько серьезным было вмешательство.

После такой операции, как правило, есть отеки синяки. Это нормально. Они сходят за пару недель. Еще месяц-два нужно ограничивать физические нагрузки, возможно, нужно будет капать в нос масляные растворы, чтобы не образовывались корочки. Но это индивидуально. Ну и, конечно, регулярные осмотры у доктора, чтобы не было сращений и спаек.

Новости
Под нож: зачем мужчины делают пластические операции

В завершение хочу сказать банальное, но самое главное: берегите себя и свое здоровье. Оно у нас одно. И не все в этой жизни могут исправить хирурги. Помните, что ваше хорошее самочувствие очень часто зависит от вашей ответственности. Любите себя, цените себя, и все у вас будет хорошо!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Автор
Василий ПинчукВасилий Пинчук
Место
Украина
Объект
здоровье

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины