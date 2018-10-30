Сегодня ринопластика входит в тройку самых популярных пластических операций в стране. И дело не только в том, что большинство женщин недовольны своим носом. Часто ринопластика – операция, необходимая для нормальной жизни. Ведь порой внутренние проблемы не дают человеку свободно дышать. И тогда уже вопрос не стоит о красоте – речь идет просто об обычной жизни без мучений. Ведь, согласитесь, страшно, когда ты не можешь свободно вдохнуть воздух…

Поэтому сегодня я хочу поговорить о ринопластике по медицинским показаниям: когда и почему ее надо делать, а также сколько занимает реабилитация.

ПРИЧИНЫ

Нарушение дыхания может быть обусловлено тремя причинами.

Первая из них – деформация или искривление носовой перегородки. Из моей практики скажу, что это самая распространенная история. И тут бывает по-разному. Есть случаи, когда человек может с этим прожить всю жизнь, но бывает, что деформация настолько сильная, что приходится только и мечтать об операции. У меня была пациентка, которая буквально плакала от счастья после того, как мы поправили ей носовую перегородку, и она смогла нормально дышать.

Вторая причина – это увеличение нижних носовых раковин (гипертрофия). Причин, почему так может произойти, несколько: злоупотребление сосудосуживающими носовыми каплями, аллергический или хронический вазомоторный ринит, заболевание околоносовых пазух. Но итог один: в результате закрывается проход, через который идет воздух.

Третья причина – изменение скелета наружного носа. Как правило, это приобретенная проблема – например, в результате драки или ДТП. Но бывает и врожденная.

ВСЕ ОБ ОПЕРАЦИИ

Все три перечисленные проблемы являются медицинскими показаниями для выполнения тех или иных вмешательств.

При этом в случае первых двух форма носа может и не меняться – основные манипуляции проходят внутри и нацелены на улучшение дыхания пациента, а не на решение эстетических проблем.

Надо также сказать, что очень часто внутренние проблемы вскрываются, когда человек приходит делать операцию по улучшению формы носа. Ведь перед любым вмешательством надо обследовать и все внутри, сделать компьютерную томографию, узнать, нет ли сопутствующих проблем. Иначе ринопластика может ухудшить носовое дыхание. Например, уменьшили нос – уменьшили носовые проходы, уменьшили пропускную способность воздуха. И получается, что после операции человек начинает дышать хуже. Я неоднократно видел, как люди проклинают момент, когда решили чуть-чуть подправить форму, а приобрели глобальную проблему со здоровьем. А все это произошло из-за некомпетентности врача.

Если во время обследования вскрылись сопутствующие проблемы с перегородкой, носовой раковиной или придаточными пазухами носа, необходимо привлекать ЛОР-хирурга. Это должно быть взаимное плодотворное сотрудничество. Тогда и операция делится на два этапа: начинает ЛОР-хирург, а пластический хирург заканчивает процедуру, уже работая над внешним видом носа. Действия должны быть слаженными и согласованными, чтобы не навредить пациенту. Ведь бывает, что после неудачной работы ЛОР-хирурга пластическому хирургу уже очень сложно что-то сделать и исправить. И наоборот.

ПРОБЛЕМЫ ПОСЛЕ ЛОР-ХИРУРГА

Кстати, в последние годы многие ЛОР-хирурги сами делают пластику наружного носа.

Но множество раз в своей жизни я видел, как врач чрезмерно радикально удаляет носовую перегородку. Длительное время ЛОР-хирурги не делали пластику носовой перегородки, а просто удаляли ее искривленнную часть (это называется подслизистой резекцией носовой перегородки). И если с этим переборщить – нос лишается опорной функции носовой перегородки и деформируется. Появляется надкончиковое западение, приплюснутость кончика, укорочение длины носа, расширение ноздрей и расширение основания концевого отдела носа: нос просто проваливается и разъезжает в стороны. Ведь нет опоры!

Мне всегда было интересно, о чем думает доктор, делая это? Вот, мол, кривая перегородка, зачем ее ровнять, если ее просто можно выбросить. Вырезал, выкинул, операция – 15 минут, а то, что потом возникают огромные проблемы, уже никого не волнует.

И после таких манипуляций пластическому хирургу приходится делать операцию по восстановлению опорной функции перегородки: для этого берется хрящ с ребра и с него формируется каркас для поддержки концевого отдела носа. Это сложно и дороже, чем обычная ринопластика.

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Ринопластика длится от часа до двух-трех, в зависимости от сложности. После ринопластики на нос на десять дней накладываются шина и повязка. Внутрь вставляются тампоны и специальные стенты, которые удаляются в среднем на третий-пятый день. Но все зависит от того, насколько серьезным было вмешательство.

После такой операции, как правило, есть отеки синяки. Это нормально. Они сходят за пару недель. Еще месяц-два нужно ограничивать физические нагрузки, возможно, нужно будет капать в нос масляные растворы, чтобы не образовывались корочки. Но это индивидуально. Ну и, конечно, регулярные осмотры у доктора, чтобы не было сращений и спаек.

В завершение хочу сказать банальное, но самое главное: берегите себя и свое здоровье. Оно у нас одно. И не все в этой жизни могут исправить хирурги. Помните, что ваше хорошее самочувствие очень часто зависит от вашей ответственности. Любите себя, цените себя, и все у вас будет хорошо!