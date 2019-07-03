В лечении ВИЧ Украина больше не пасет задних

С 5 июня 2019 года в Украине любой человек с ВИЧ имеет право получать бесплатное лечение пожизненно. Министерством здравоохранения был утвержден новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции.

Новая схема лечения включает комплексный препарат с долутегравиром – он сочетает в себе несколько действующих веществ, а следовательно, пациент может принимать только одну таблетку ежедневно.

Такая высокоактивная антиретровирусная терапия (ВААРТ) предназначена на лечения вируса первого типа (ВИЧ-1), который имеет эпидемиологическое значение. В настоящее время известны 2 типа вируса иммунодефицита человека, имеющие некоторые антигенные различия – ВИЧ-1 и ВИЧ-2.

Основной мишенью инфекции являются иммунные клетки крови, имеющие на своей поверхности CD4-рецепторы: Т-лимфоциты, макрофаги и дендритные клетки. Вирус приводит к гибели Т-лимфоцитов, если их становится меньше 200 в одном микролитре крови, система клеточного иммунитета перестаёт защищать организм. Отсутствие лечения или его неэффективность способствуют дальнейшему снижению количества иммунных клеток, что приводит к переходу ВИЧ на терминальную, последнюю и необратимую, стадию – СПИД. На данном этапе больной умирает от оппортунстических заболеваний, развившихся на фоне иммунодефицита: туберкулеза, пневмоцистной пневмонии, опоясывающего лишая, кандидоза, вируса папилломы человека, саркомы Капоши.

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Современные препараты, подавляя ВИЧ, позволяют больному вести нормальный образ жизни. Люди на ВААРТ не способны инфицировать других людей, в том числе при незащищенном половом контакте. Данное лечение также позволяет ВИЧ-положительным родителям естественным путем зачать и родить здорового ребёнка. Эти лекарства практически не имеют побочных эффектов и безопасны для человека.

Эффективность ВААРТ определяется измерением вирусной нагрузки, это происходит путём оценки количества вирусных частиц в определённом объёме биологической жидкости заражённого организма.

Диагностировать ВИЧ можно как качественным, так и количественным методом. К качественным относятся иммуноферментный анализ (ИФА) – выявление антител к антигенам ВИЧ-1 и ВИЧ-2, и метод иммуноблота – сочетает ИФА и электрофореза. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) дает возможность определить концентрацию вирусной РНК в плазме крови, назначается для оценки эффективности применяемой терапии.

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Исследователи не стоят на месте и продолжают поиски новых способов борьбы с ВИЧ. Так, ученые из Темпльского университета и Университета Небраски (США) с помощью двухэтапной терапии полностью удалили вирус из генома инфицированных лабораторных мышей. В ходе 5-летнего проекта они установили, что использование двух подходов: препарата LASER ART и технологии редактирования генов CRISPR/Cas9, которые можно описать такими словами, как "подавить и удалить", позволило эффективно "очистить" клетки животных от чужого генетического материала. Результаты работы опубликованы в научном журнале Nature. Ученые убеждены, что элиминация вируса путем подобной комбинации возможна.

Ранее MedOboz сообщал, что ученые разработали комплексный иммунотерапевтический подход к лечению ВИЧ, который позволяет не только обнаружить вирус, но и навсегда уничтожить его.

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