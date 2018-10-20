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/Блоги - Болезни и лечение

Ирина Цымбалюк
Ирина Цымбалюк
10 лет рабочего стажа, врач-педиатр-иммунолог 2-й категории, работаю в Тернопольской областной детской больницыВсе статьи автора

Ребята, болтовня о болезнях недопустима

1.5т

На улице осень, как не странно прекрасная погода, только бери и радуйся жизни!

А нет, люди куда-то спешат, злятся, нервничают и т.д. Все как-то печально, у каждого своё: болезнь ребёнка, разлука с кем-либо, неудачи в работе и т.д.

А вот если бы люди имели возможность настраивать себя на хорошие, правильные мысли. Следует отбрасывать мысли разрушения!

Каждую мысль о болезни заменять мыслью о здоровье, о неудаче – удачей, о горе – радостью, о старости и недомогании – мыслями бодрости и здоровья. Нужно представлять себя таким, каким бы ты хотел видеть себя в действительности.

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Мысль есть высшая реальность. Силу ее можно довести до степени напряжения необычайного.

Всю область рефлекторного мышления следует заменить сознательным. Много писателей в разных направлениях пишут, что себя можно подчинить своей воле и руководить ею.

Вот например с источника Грани Агни Йоги "Живая этика” Рерих :"Тело подчиняется мысли довольно охотно, если осознана сила ее. Тело реагирует на все мысленные процессы, сознательные и бессознательные. И если повторно-ритмичная мысль утверждает известное положение или приказ, и твердо, тело следует ему непременно. Тело воли своей не имеет, кроме вложенной в него его обладателем, владельцем.

Часто волевые токи идут в разных, и даже противоположных, направлениях, нейтрализуя друг друга. Если устремить их в одном направлении, сила их возрастет непомерно. Желая здоровья, допустит человек столько мыслей противных о нездоровье своем, что следствия мыслей о здоровье уничтожаются совершенно.

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Овладение мыслью дает в руки силу, которую можно применить на созидание, хотя бы собственного здорового тела. Пусть каждая невольная отрицательная мысль тотчас же сознательно заменяется мыслью положительной и творящей".

Для этого нужен контролировать свои мысли, ощущения и внушения, идущие от других людей, ибо последние особенно вредоносны.

Часто слышу, как люди говорят о своих болезнях, создавая яркие и сильные образы болезней, усиленные и укрепленные числом слушателей.

Ребята, болтовня о болезнях недопустима. Вы должны говорить! -"Я силён, бодр и здоров!!!" – других мыслей не допускается вовсе.

На каждое заболевание, в самом его зародыше, тотчас же посылается мощный приказ всего сознания – быть заболевшему месту здоровым.

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Дух и воля преодолевают все, и нет в теле человека энергии, могущей противостать силе ритмического, твердого приказа воли.

Процесс воли должен стать привычным, бороться против каждого недомогания, прежде чем обратиться к врачу и лекарствам. В мощной лаборатории человеческого организма имеются все средства для восстановления организма.

Раскрытие силы потенциала человеческого духа заключается в том, что ограниченным мышлением своим не ставит преграду он для его выявления.

Преграда первая – это невозможно вообще.

Преграда вторая: я не могу, слаб.

Преграда третья: другие же это не могут.

Верьте в себя, убирайте все преграды и будьте здоровы.

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Ирина ЦымбалюкИрина Цымбалюк
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здоровьеврачиболезнь
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Источник:Ирина Цымбалюк
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