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Ребенок в реанимации: в Украине зафиксирован четвертый случай смертельного заболевания

4.9тЧитать новость на украинском

В Украине зафиксирован уже четвертый случай заболевания дифтерией с начала года.

11-летний мальчик заболел в Черниговской области, сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины. "В Центральную районную больницу Нежинского района госпитализировали 11-летнего мальчика с отеком шеи и подозрением на дифтерию. Ребенок болел дома в течение 5 дней", - сказано в сообщении.

Пострадавшему ввели противодифтерийную сыворотку. Состояние ребенка тяжелое, мальчик сейчас находится в реанимации. В ближайшее время он будет доставлен в областную реанимацию.

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В поселок, где проживает мальчик, выедет команда эпидемиологов, которая проведет обследование контактных лиц, оценит угрозы и определит, нужно ли принимать дополнительные меры - профилактическое лечение или прививки.

В Минздраве подчеркнули, что единственный способ защититься от дифтерии и предупредить развитие опасных осложнений - вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых (каждые 10 лет).

Как сообщал OBOZREVATEL, третий случай был зафиксирован в Боярке Киевской области. Заболел 15-летний мальчик.

Место
Украина
Объект
Министерство здравоохранения
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