Распространенную смертельную болезнь можно победить едой: ученые сделали феноменальное открытие

Гормон сытости, называемый холецистокинином, способствует уменьшению риска развития болезни Альцгеймера — тяжелой формы деменции, неподдающейся лечению и приводящей к смерти.

Это выяснили ученые Университета штата Айова, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи проанализировали данные, полученные при обследовании 287 человек в рамках проекта Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative (ADNI). Холецистокинин был выявлен в тонком кишечнике, где гормон способствует поглощению жиров и белков, и гиппокампе — области мозга, которая участвует в формировании эмоций и процессе перехода кратковременной памяти в долговременную.

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Оказалось, что у тех, у кого уровень гормона был выше, риск развития умеренного когнитивного нарушения — предшествующего болезни Альцгеймера состояния — снижается на 65 процентов. При увеличении содержания потенциально токсичного для мозга тау-белка холецистокинин больше не влиял на нарушение памяти.

Ученые планируют изучить, какой именно рацион питания способствуют повышению уровня гормона сытости в организме человека. Это позволит разработать методы лечения болезни Альцгеймера или затормозить ее прогрессирование.

На настоящий момент этой формой деменции больны более 26 миллионов человек, и ожидается, что к 2050 году их число станет в четыре раза больше. Постепенно у пациентов происходит потеря долговременной памяти, возникают нарушения речи и когнитивных функций, в конце концов больные теряют способность ухаживать за собой.

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