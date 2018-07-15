Рак и потеря ребенка: выяснилась скрытая опасность популярного предмета

Кассовые чеки из-за компонентов, которые они содержат, могут вызвать онкозаболевание или стать причиной срыва беременности.

К такому выводу пришли ученые. Отмечается, что 90% чеков содержит в своем составе бисфенол – смесь ацетона и фенола. Это вещество способно проникать в кровь человека и органы, передает "АиФ".

Даже несмотря на то, что концентрация бисфенола небольшая, он представляет угрозу для человека, особенно тогда, когда человек часто контактирует с чеками.

Ученые предупреждают, что бисфенол нередко становится причиной срывов беременностей и болезней младенцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Китая пришли к выводу, что частое употребление бургеров значительно повышает риск возникновения астмы.