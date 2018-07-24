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Рак груди: ученые нашли причину роста и неизлечимости опухоли

2.2тЧитать новость на украинском

Молекула, названная Yin Yang1, способствует росту и неизлечимости опухоли молочной железы.

К такому выводу пришла международная группа исследователей под руководством ученых Имперского колледжа Лондона, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Белок Yin Yang1 (YY1) является транскрипционным фактором, то есть участвует в регуляции транскрипции определенных генов. Чтобы определить его роль в развитии рака, исследователи проанализировали активность генов в опухолевых тканях у 37 пациентов с эстроген-рецептор положительным (ER-положительным) раком молочной железы. Этот тип заболевания составляет 70 процентов всех случаев рака груди и лечится с помощью гормональной терапии.

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В частности, ученые выяснили, какие энхансеры задействованы в злокачественных клетках. Энхансеры — участки ДНК, которые связываются с транскрипционными факторами, и усиливают активность гена, который может располагаться либо поблизости, либо даже на другой хромосоме.

Оказалось, что энхансеры, участвующие в регуляции генов Yin Yang 1 и SLC9A3R1, активируются на определенной стадии развития опухолей, помогая им расти и становиться устойчивыми к лечению. При этом SLC9A3R1, который вносит решающий вклад в рост злокачественных клеток, регулируется самим Yin Yang 1.

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Место
Великобритания
Объект
рак
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