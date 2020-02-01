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/ Болезни и лечение

Не только коронавирус: в Китае вспыхнула новая опасная болезнь

1.9т
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В провинции Хунань в Китае, где бушует новый коронавирус 2019-nCoV, зафиксирована другая опасная болезнь – штамм птичьего гриппа H5N1.

Ее обнаружили на ферме в городе Шаоян, сообщает Business Insider со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и сельского хозяйства Китая.

С 7850 кур на ферме более половины (4500) умерли от птичьего гриппа H5N1. Более 18 тысяч животных после этого отобрали власти.

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В Китае вспышка штамма птичьего гриппа H5N1

В Китае вспышка штамма птичьего гриппа H5N1

ZN.ua

По данным Геологической службы США, указанный птичий грипп считается "высокопатогенным" исходя из его способности убивать птиц.

"Обозначение "низкопатогенного" или "высокопатогенного" не касается того, насколько заразны вирусы могут быть для людей, других млекопитающих или других видов птиц", – говорится в сообщении.

Хотя H5N1 может передаваться человеку, во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что, как правило, после контакта с мертвыми птицами или загрязненной средой у людей болезнь фиксируют крайне редко.

"Вирус не заражает людей легко, и распространение от человека к человека кажется необычным. Нет доказательств того, что болезнь может распространяться на людей через правильно и тщательно приготовленную еду", – добавили в ВОЗ.

Как писал OBOZREVATEL:

Карта заражения nCoV по состоянию на 1 февраля

Карта заражения nCoV по состоянию на 1 февраля

Скриншот

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Здоровье Коронавирус
Место
Китай
Теги
болезнь вирус инфекция
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Птичку жалко! (с)
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