Не только коронавирус: в Китае вспыхнула новая опасная болезнь

В провинции Хунань в Китае, где бушует новый коронавирус 2019-nCoV, зафиксирована другая опасная болезнь – штамм птичьего гриппа H5N1.

Ее обнаружили на ферме в городе Шаоян, сообщает Business Insider со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и сельского хозяйства Китая.

С 7850 кур на ферме более половины (4500) умерли от птичьего гриппа H5N1. Более 18 тысяч животных после этого отобрали власти.

В Китае вспышка штамма птичьего гриппа H5N1 ZN.ua

По данным Геологической службы США, указанный птичий грипп считается "высокопатогенным" исходя из его способности убивать птиц.

"Обозначение "низкопатогенного" или "высокопатогенного" не касается того, насколько заразны вирусы могут быть для людей, других млекопитающих или других видов птиц", – говорится в сообщении.

Хотя H5N1 может передаваться человеку, во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что, как правило, после контакта с мертвыми птицами или загрязненной средой у людей болезнь фиксируют крайне редко.

"Вирус не заражает людей легко, и распространение от человека к человека кажется необычным. Нет доказательств того, что болезнь может распространяться на людей через правильно и тщательно приготовленную еду", – добавили в ВОЗ.

Как писал OBOZREVATEL:

Коронавирус 2019-nCoV (новый штамм вируса пневмонии) впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

Недавно секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в Украине планируют в ближайшее время разработать собственную тест-систему для диагностики нового коронавируса nCoV.

Он добавил, что в стране пока нет смысла принимать экстренные меры относительно коронавируса. При этом 51 украинец сейчас находиться в Ухане, откуда уехать попросту невозможно.

Карта заражения nCoV по состоянию на 1 февраля Скриншот

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