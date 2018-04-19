На днях добрі люди навели на прекрасну сторінку "Камелін-біо - ефективний та безпечний протираковий препарат".
І нам, звісно, стало цікаво. І ми, звісно, полізли розбиратись. І виявилось, що це реальна біда, бо контора кришується професорським складом великих медичних установ.
ШО ЦЕ ТАКЕ?
Камелін - продукт з меду високогірних грузинських бджіл.
Придумали його в 20-х роках, бо нормальних ліків не було, дослідили в 50-х, а потом винахідник вмер і уньос тайну с сабой. І тіки в 2004 сєкрєт опять виліз на світ.
Обіцяють, що він допоможе від раку, метастазування, простатиту, вірусного гепатиту, ендометріозу. патологій шийки матки.
ДОКАЗИ?
На тій же сторінці розміщено посилання на 4 вітчизняні статті.
В роботі не вказані критерії включення, нема рандомізації, засліплення. НІЯКОЇ статистичної обробки даних. (просто прикинули на око).
Лікування іммунодефіциту у жінок.
Результати лікування у різних групах статистично не порівнювались. Тобто, автори не можуть стверджувати, що Камелін покращує лікування.
Рак молочної залози.
У статті не написано, якими статистичними методами користувались, але всюди проставлено р≤ 0,05. Штірліца видалі лижи. Якби шановні сочінітєлі читали щось крім совкової періодики, то знали б, що р≤0,05 - це умова достовірності. А в результатах вказують точне значення. Наприклад р=0,04. або p<0,01 Бо для конкретного результату р не може бути одночасно і < і = 0,05. Але, як його вказать, якшо ніхто не рахував?
Лікували ендометріоз.
Оцінювали 6 показників у 3 часові точки.
Яка статистика, як то рахувалось? Nihuja. просто р≤0,05.
Хочеться спитать: і шо, бл@дь?
Дорогі учьоні, доктора мед наук і зав відділами!
Ну нізя отак брать і ліпить усюду підряд те "р". Ну це виглядить по-дебільному, чес-слово! Як вроді ви не відстрілюєте про шо пишете.
Ах, ну да, в 3 з 4 робіт в авторах заявлений виробник Камеліну. Це хоча б чесно.
Всі статті, дивним чином, написані в 2017 році. Савпадєніє?
В усіх роботах висновок один: Камелін - гармонізує імунний гомеостаз (що б це не значило)
Більшість тексту і посилань не мають ніякого стосунку до Камеліну. А роботи, де він згадується, проведені на теренах СНД. Наприклад, журнал "Здоров'є мужчіни" посилається на дослідження Камеліну в журналі "Здоров'є женщіни". (це не жарт).
ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?
Тепер саме цікаве. Сторінка 11 справа внизу: "Камелін НЕ є імуномодулятором".
Те саме дослівно кажуть на українському сайті препарата.
PubMed індексує 2 статті про Камелін, обидві грузинські:
він є імуномодулятором.
він є імуностимулятором.
Упс, нєпанятна...
Ідем на грузинський сайт виробника.
От камелін в ампулах , от в капсулах.
В обох інструкціях вказано, що препарат належить до групи ІМУНОМОДУЛЯТОРІВ!!!!
Яка різниця - спитаєте ви? Принципова!
Давайте глянем шо таке імуномодулятори - "речовини, здатні регуляторно впливати на імунну систему".
Тобто, згідно грузинського сайту Камелін впливає на імунну систему, згідно українського - ні.
Ітак, хтось нам жостко пиzдить: виробник чи вітчизняна професура. В різних джерелах заявлені різні властивості.
А може в залежності від географічних координат мьод в пілюлях змінює біологічні якості?
Як казала Аліса - "чєм дальше, тєм страньше".
В Грузії Камелін - ліки. Ось ліцензійні документи.
До речі, всі вони ПРОСРОЧИЛИСЬ у 2015 році.
в Україні Камелін - це БАД. (у кожній із наведених статей внизу рекламна вклейка. В нижньому куті мааасєнькими літерами "НЕ Є ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ")
Всі укр-дослідники наперебій кричать, що Камелін сам не діє на імунітет, і не знищує мікроорганізми, а лише створює "гармонійні умови" для роботи імунних клітин.
А як тоді пояснити оцю грузинську статтю?
Камелін виливали в баночку з культурою грибів і ті переставали рости. Так все таки він діє безпосередньо? Чи в баночці заблудились якісь імунні клітини? Чи це черговий піzдьож?
І яка сторона нам бреше?
Ок, включаєм банальну логіку. Якщо бреше виробник, то Камелін - безсовісне гівно і фуфло.
Якшо бреше наша професура, то Камелін - насправді ще мощніший, ніж заявлено. Але для чого вони тоді обманюють, ще й за гроші виробника? Бо за межами рідної Грузії науково довести ефективність Камеліну не вийде, тому його реєструють, як БАД. Значить, знову виробник бреше, а Камелін - безсовісне гівно і фуфло.
І шо, бл@дь, таке "гармонізація імунного гомеостазу"? Якому філологу це прийшло в голову?
Ось тлумачний словник фармацевтичних термінів.
Ну ващє не про те! Такого концепту не існує!
МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ
Звісно, цієї hujni нема ніде, крім постсовка. І понабігають фірмачі, і закричать "канєшна, ета же # камєрчєская_тайна!" а потім додадуть "но ми уже подалі на патент # вканадє!".
Трошки не так)
На англомовній версії сайту сміливо заявлено, що компанія має представництво в США.
В неті можна знайти цікавий інформаційний бюлетень.
2007-2008 роки. FDA повідомляє виробнику, що Камелін є БАДом, але рекламується як ліки. А значить буде регулюватись у відповідному правовому полі.
Чим те регулювання кончілось непонятно, але на сьогоднішній день підрозділ Camelyn US Inc закрився.
Пацан к успєху шол... Ну і нехай! Нашо продавати мед в пілюлях 350 мільйонам юридично захищених американців, якшо під боком сидять 40 мільйонів лохопедів, яким можна втюхнути все шо завгодно?
БАД, ТАКИЙ БАД
Офіційні ресурси мають всі ознаки продавців фуфла
http://camelyn.com.ua - склад Камеліну ви не знайдете. Зате є відеовідгуки вдячних пацієнтів.
http://camelyn-onco.net - купа страшилок про хіміотерапію і обіцянки здоровго життя
http://camelyn.ge/product-rus.php - Камелін можна колоть, ковтать, мазаться, сувать в зад, і пирскать в горло.
Таке враження, шо доктор Лупиздя робить свої записки на базі отаких історій.
ПІДСУМОК:
Камелін
- якісно не досліджувався
- світ таких ліків не знає
- FDA послала на*єр
- укр-професори нахвалюють взахльоб
- документи на офіційному сайті просрочені
- в Україні це - БАД
- наукові публікації проплачені виробником
- імуномодулятор
- НЕ імуномодулятор
- і, в конце-концов, Камелін - звучить гордо!
P.S. На головному сайті є фотки, імена і посади поважних мужів: професори, зав кафедрами, керівники відділів.
Знайте, ці люди - втюхують вам надію за гроші фірми. Лікуватись у них - щастя!
Браво, колеги. Просто, бл@дь, браво!
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