На днях добрі люди навели на прекрасну сторінку "Камелін-біо - ефективний та безпечний протираковий препарат".

І нам, звісно, стало цікаво. І ми, звісно, полізли розбиратись. І виявилось, що це реальна біда, бо контора кришується професорським складом великих медичних установ.

ШО ЦЕ ТАКЕ?

Камелін - продукт з меду високогірних грузинських бджіл.

Придумали його в 20-х роках, бо нормальних ліків не було, дослідили в 50-х, а потом винахідник вмер і уньос тайну с сабой. І тіки в 2004 сєкрєт опять виліз на світ.

Обіцяють, що він допоможе від раку, метастазування, простатиту, вірусного гепатиту, ендометріозу. патологій шийки матки.

ДОКАЗИ?

На тій же сторінці розміщено посилання на 4 вітчизняні статті.

Простатит.

В роботі не вказані критерії включення, нема рандомізації, засліплення. НІЯКОЇ статистичної обробки даних. (просто прикинули на око).

Лікування іммунодефіциту у жінок.

Результати лікування у різних групах статистично не порівнювались. Тобто, автори не можуть стверджувати, що Камелін покращує лікування.

Рак молочної залози.

У статті не написано, якими статистичними методами користувались, але всюди проставлено р≤ 0,05. Штірліца видалі лижи. Якби шановні сочінітєлі читали щось крім совкової періодики, то знали б, що р≤0,05 - це умова достовірності. А в результатах вказують точне значення. Наприклад р=0,04. або p<0,01 Бо для конкретного результату р не може бути одночасно і < і = 0,05. Але, як його вказать, якшо ніхто не рахував?

Лікували ендометріоз.

Оцінювали 6 показників у 3 часові точки.

Яка статистика, як то рахувалось? Nihuja. просто р≤0,05.

Хочеться спитать: і шо, бл@дь?

Дорогі учьоні, доктора мед наук і зав відділами!

Ну нізя отак брать і ліпить усюду підряд те "р". Ну це виглядить по-дебільному, чес-слово! Як вроді ви не відстрілюєте про шо пишете.

Ах, ну да, в 3 з 4 робіт в авторах заявлений виробник Камеліну. Це хоча б чесно.

Всі статті, дивним чином, написані в 2017 році. Савпадєніє?

В усіх роботах висновок один: Камелін - гармонізує імунний гомеостаз (що б це не значило)

Більшість тексту і посилань не мають ніякого стосунку до Камеліну. А роботи, де він згадується, проведені на теренах СНД. Наприклад, журнал "Здоров'є мужчіни" посилається на дослідження Камеліну в журналі "Здоров'є женщіни". (це не жарт).

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

Тепер саме цікаве. Сторінка 11 справа внизу: "Камелін НЕ є імуномодулятором".

Те саме дослівно кажуть на українському сайті препарата.

PubMed індексує 2 статті про Камелін, обидві грузинські:

він є імуномодулятором.

він є імуностимулятором.

Упс, нєпанятна...

Ідем на грузинський сайт виробника.

От камелін в ампулах , от в капсулах.

В обох інструкціях вказано, що препарат належить до групи ІМУНОМОДУЛЯТОРІВ!!!!

Яка різниця - спитаєте ви? Принципова!

Давайте глянем шо таке імуномодулятори - "речовини, здатні регуляторно впливати на імунну систему".

Тобто, згідно грузинського сайту Камелін впливає на імунну систему, згідно українського - ні.

Ітак, хтось нам жостко пиzдить: виробник чи вітчизняна професура. В різних джерелах заявлені різні властивості.

А може в залежності від географічних координат мьод в пілюлях змінює біологічні якості?

Як казала Аліса - "чєм дальше, тєм страньше".

В Грузії Камелін - ліки. Ось ліцензійні документи.

До речі, всі вони ПРОСРОЧИЛИСЬ у 2015 році.

в Україні Камелін - це БАД. (у кожній із наведених статей внизу рекламна вклейка. В нижньому куті мааасєнькими літерами "НЕ Є ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ")

Всі укр-дослідники наперебій кричать, що Камелін сам не діє на імунітет, і не знищує мікроорганізми, а лише створює "гармонійні умови" для роботи імунних клітин.

А як тоді пояснити оцю грузинську статтю?

Камелін виливали в баночку з культурою грибів і ті переставали рости. Так все таки він діє безпосередньо? Чи в баночці заблудились якісь імунні клітини? Чи це черговий піzдьож?

І яка сторона нам бреше?

Ок, включаєм банальну логіку. Якщо бреше виробник, то Камелін - безсовісне гівно і фуфло.

Якшо бреше наша професура, то Камелін - насправді ще мощніший, ніж заявлено. Але для чого вони тоді обманюють, ще й за гроші виробника? Бо за межами рідної Грузії науково довести ефективність Камеліну не вийде, тому його реєструють, як БАД. Значить, знову виробник бреше, а Камелін - безсовісне гівно і фуфло.

І шо, бл@дь, таке "гармонізація імунного гомеостазу"? Якому філологу це прийшло в голову?

Ось тлумачний словник фармацевтичних термінів.

Ну ващє не про те! Такого концепту не існує!

МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ

Звісно, цієї hujni нема ніде, крім постсовка. І понабігають фірмачі, і закричать "канєшна, ета же # камєрчєская_тайна!" а потім додадуть "но ми уже подалі на патент # вканадє!".

Трошки не так)

На англомовній версії сайту сміливо заявлено, що компанія має представництво в США.

В неті можна знайти цікавий інформаційний бюлетень.

сторінка 3,

сторінка 11.

2007-2008 роки. FDA повідомляє виробнику, що Камелін є БАДом, але рекламується як ліки. А значить буде регулюватись у відповідному правовому полі.

Чим те регулювання кончілось непонятно, але на сьогоднішній день підрозділ Camelyn US Inc закрився.

Пацан к успєху шол... Ну і нехай! Нашо продавати мед в пілюлях 350 мільйонам юридично захищених американців, якшо під боком сидять 40 мільйонів лохопедів, яким можна втюхнути все шо завгодно?

БАД, ТАКИЙ БАД

Офіційні ресурси мають всі ознаки продавців фуфла

http://camelyn.com.ua - склад Камеліну ви не знайдете. Зате є відеовідгуки вдячних пацієнтів.

http://camelyn-onco.net - купа страшилок про хіміотерапію і обіцянки здоровго життя

http://camelyn.ge/product-rus.php - Камелін можна колоть, ковтать, мазаться, сувать в зад, і пирскать в горло.

Таке враження, шо доктор Лупиздя робить свої записки на базі отаких історій.

ПІДСУМОК:

Камелін

- якісно не досліджувався

- світ таких ліків не знає

- FDA послала на*єр

- укр-професори нахвалюють взахльоб

- документи на офіційному сайті просрочені

- в Україні це - БАД

- наукові публікації проплачені виробником

- імуномодулятор

- НЕ імуномодулятор

- і, в конце-концов, Камелін - звучить гордо!

P.S. На головному сайті є фотки, імена і посади поважних мужів: професори, зав кафедрами, керівники відділів.

Знайте, ці люди - втюхують вам надію за гроші фірми. Лікуватись у них - щастя!

Браво, колеги. Просто, бл@дь, браво!