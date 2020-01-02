Названы лучшие продукты, которые спасают от похмелья

Одним из лучших средств от алкогольного похмелья является обычная спаржа.

К таким выводам пришли исследователи из южнокорейского Национального университета Чеджу и Института медицинских наук, передает портал Wiley Online Library.

Эксперты пояснили, что аминокислоты и минеральные элементы, которые содержатся в молодой спарже, снижают окислительный стресс, которому подвергаются клетки печени в результате чрезмерного увлечения спиртным.

Подчеркивается, что спаржа может лишь облегчить симптомы похмелья, но не избавить от него полностью.

Иллюстрация Cosmopolitan

Ученые из университета Сунь Ят-Сена (Китай), в свою очередь, назвали лучшим средством от похмельного синдрома газированный сок лайма и лимона, говорится в исследовании на Royal Society of Chemistry.

Этот напиток, как пояснили эксперты, лучше всего стимулирует выработку ферментов, расщепляющих ацетальдегид – токсичное химическое соединение, которое скапливается в организме и вызывает боль и тошноту.

Специалисты из Университета Калифорнии в Дэвисе при этом утверждают, что снять основные симптомы похмелья помогает корейский суп "Як-а-мейн". Исследование опубликовано на ACS.

Суп из соленой говядины, бульона на основе соевого соуса, лапши, крутого яйца и лука, представляет собой идеальное сочетание солей, белков, углеводов и микроэлементов, которые необходимы организму после приема спиртных напитков, уверяют ученые.

Как ранее писал OBOZREVATEL, особенно тяжело от похмелья страдают женщины. При этом вероятность похмелья растет, если пить алкоголь быстрыми темпами.

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