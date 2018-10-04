Вчера на приеме пришлось обсуждать проблемы бесплодия и невынашивания беременности. Понятно, что гинекологи написали тонны книг по этому поводу. И научились преодолевать биологические барьеры, препятствующие естественной репродукции.

В результате я в клинике вижу иногда ЭКО детей, которые имеют инвалидизирующие заболевания. Не вдаваясь в дискуссию скажу свои пару слов.

Новости Привычное невынашивание беременности

Фертильность помимо известных механизмов определяется в том числе митохондриальным потенциалом клетки. Для деления клеток и их дифференциации нужно много энергии. Если митохондрии слабые, то яйцеклетка будет нежизнеспособна. Если ее простимулировать гормонами, то она может вступить в репродуктивный цикл. Но вероятность удачного завершения беременности будет невысокой. Проведение митохондриальной терапии повысит жизненный цикл яйцеклетки и тогда возможно естественное зачатие.

У мужчин сперматозоид должен залезть в яйцеклетку. Для этого ему нужна энергия. Если энергии в митохондриях мало - он становится малоподвижным. А значит не репродуктивным. Митохондриальная терапия повысит репродуктивный потенциал, сперматозоид повысит свою подвижность.

PS. Углеводы враги митохондрий. Глютен одна из причин невынашивания беременности.

Размножайтесь.

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