Підхід, до вирішення проблеми донорства органів, що реалізується у Уельсі, може бути успішно використаний і в Україні.

"Система "м’якої відмови" оминає політичні спекуляції та не вступає в конфлікт з позицією релігії щодо "згоди/незгоди" трупного донорства.

Чудовий проект з пропагування донорства, який запустили в Уельсі за підтримки тамтешнього уряду. Тепер кожен житель країни може дати свою згоду або незгоду на те, аби стати потенційним донором. Як це працює?

Як показує практика європейських країн, без пропаганди донорства розвиток трансплантології неможливий, які б закони не приймалися, і скільки би грошей не вкладалося у цю галузь медицини.

Трансплантації успішно проводяться в тих країнах, де значна частина громадян готова стати донорами органів та тканин у разі смерті. Сьогодні в багатьох країнах ЄС іде активна пропаганда донорства. Повнолітні громадяни майже усіх вікових категорій масово погоджуються стати потенційними донорами, аби їх смерть дала комусь шанс на якісне життя.

З 1 грудня 2015 Уельс перейшов до нової системи "м’якої відмови" (soft opt-out system) від донорства. В цій країні 9 з 10 жителів підтримують донорство, але тільки 3 з 10 реєструються в якості потенційних донорів. Цього недостатньо, аби забезпечити потрібними органами хворих. Тому уряд вирішив перейти до практики "м’якої відмови", коли людині не обов’язково реєструватися в якості донора. В такому разі громадянина розглядають як людину, в якої немає заперечень стати донором, і тоді рішення про донорство обговорюється з членами родини. Зокрема, у родичів цікавляться, який спосіб життя вела людина, та чи не була вона проти того, аби стати донором у разі смерті. Якщо відповідні служби не зможуть зв’язатися з родичами померлого, то подальше донорство не розглядається.

За підтримки уряду Уельсу був створений сайт "Organ Donation Wales", де кожен з користувачів може зареєструватися та висловити своє бажання стати потенційним донором, або ж відмовитися від донорства.

Для того, аби мати право стати донором, людина має жити в Уельсі принаймні останні 12 місяців. Користувачі пропонується зробити вибір: стати донором, не робити нічого або ж відмовитися від донорства.

При реєстрації в якості донора система запитує у користувача персональну інформацію (ім’я, прізвище, адресу проживання, стать, дату народження, телефон, етнічну приналежність, релігію, тощо). При реєстрації людина зазначає, чи згодна вона стати донором усіх органів і тканин, чи лише окремих.

Якщо людина не бажає бути донором органів після своєї смерті, то на цьому ж сайті можна вибрати і таку опцію. У разі, коли громадянин не зареєстрував свого рішення, то він автоматично розглядається як людина, яка не має заперечень стати донором.

Особливість сайту "Organ Donation Wales" у тому, що кожен житель Уельсу може ознайомитися з повною інформацією про донорство у своїй країні. На ресурсі детально прописані нові правила донорства, які прийняті з 2015 року. Доступною мовою описуються наслідки прийняття рішення (стати/не стати потенційним донором або не робити вибору). Крім того, кожен користувач може ознайомитися з історіями реальних людей, а також написати власну історію.

На сайті публікуються новини, що стосуються донорства та трансплантації.

Якщо у користувача виникнуть якісь додаткові питання, то він зможе їх поставити онлайн, або ж зателефонувати на гарячу лінію Національної системи охорони здоров’я Великобританії (у департамент з питань донорства).

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