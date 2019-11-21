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Позитивные мысли делают человека здоровее: ученые нашли доказательства

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Позитивное мышление и положительное самовосприятие очень благоприятно влияет на здоровье человека.

К такому выводу пришли ученые. По их словам, то же самое можно сказать и про еду. К примеру, тот, кто думает, что потребляет много калорий, чувствует себя сытым, пишет Tages-Anzeiger.

Отмечается, что такую форму самовосприятия исследователи называют "субъективной идеологией". По их мнению, положительное мнение о собственных способностях помогает "расширить представления о собственной ограниченности".

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Позитивное мышление

Позитивное мышление

Иллюстративное фото

При этом ученые объясняют, что речь идет не об обычных формулах мотивации, а о явных преимуществах для здоровья. Таким образом, положительное самовосприятие –это скорее признак не самолюбия, а здоровья.

Как сообщал OBOZREVATEL, психологи пришли к выводу, что участие в так называемом "рефлексивном мышлении" и соблюдение "правила двух часов" обладает решающим значением для самосовершенствования и улучшения качества жизни.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
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