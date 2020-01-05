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"Повышают давление!" Нарколог развеял миф об антипохмельных препаратах

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В состав большинства аптечных препаратов для снятия похмельного синдрома входит янтарная кислота, которая повышает давление.

Поэтому такие средства крайне нежелательно принимать до или во время употребления алкоголя, предупредил врач-нарколог Юрий Пакин в эфире ObozTV. По его словам, идея выпить "антипохмельную таблеточку" заблаговременно – вредное заблуждение. А вот на следующее утро она действительно может пригодиться.

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"Если употребить янтарную кислоту в период похмелья, т.е. на следующий день, она принесет пользу и поможет быстрее справиться с этим состоянием. Но если принять ее перед алкогольным мероприятием – могут возникнуть проблемы", – подчеркнул Пакин.

Он отметил, что и янтарная кислота, и спиртные напитки способствуют повышению артериального давления.

"Алкоголь повышает давление, янтарная кислота повышает давление – человеку может стать плохо. А вот на следующий день после употребления алкоголя давление, наоборот, падает. И пониженное давление в результате алкогольной интоксикации или выхода алкоголя из организма будет компенсировано тем, что янтарная кислота слегка взбодрит человека", – объяснил медик.

Янтарная кислота (пищевая добавка Е363) повышает давление

Янтарная кислота (пищевая добавка Е363) повышает давление

healthline.com

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как избежать слишком сильного похмелья и что делать, если алкогольное отравление все-таки произошло.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Лекарства в Украине Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Советы врачей
Персона
Юрий Пакин
Тег
алкоголь
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