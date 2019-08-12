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/ Болезни и лечение

Посинели ноги, онемел рот: стало известно о загадочной смерти студентки в Москве

2.2т Читать материал на украинском

В Москве от загадочной болезни скоропостижно скончалась 20-летняя девушка. Медики так и не смогли назвать точную причину ее смерти.

Как пишет "МК", студентка Воронежского государственного университета после удачной сдачи сессии и отдыха с друзьями приехала с отцом в Москву. Там они приобрели квартиру и планировали переезд.

Однако, в первый же день у девушки поднялась температура в 40 градусов. Родители решили, что у нее ангина, так как больная жаловалась на горло.

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В Москве от загадочной болезни скончалась 20-летняя девушка

В Москве от загадочной болезни скончалась 20-летняя девушка

Иллюстрация

Но на следующий день начались рвота и понос. Девушке вызвали "скорую", заподозрив ротавирус. Врач выписал лечение, однако состояние только ухудшалось: посинели ноги и руки, затем началась сильная боль в мышцах.

Прибывший во второй раз врач "скорой" пришел в ужас от ее вида, сказал, что у пациентки началась кома, и вызвал реанимацию. Но медики уже не смогли ничем помочь — она умерла.

Эту загадочную болезнь уже назвали "синдромом Юлии Началовой", которая также скоропостижно умерла при похожих обстоятельствах.

Как сообщал OBOZREVATEL, у жительницы Ливерпуля в Великобритании проявилась загадочная болезнь, которая поразила ее ногти. На ее руках и ногах они оказались буквально разъеденными до крови.

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