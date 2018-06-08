Море, сонце, бабусин город та інші довгоочікувані символи відпустки.

Як зробити так, щоб не витратити збереження на лікарські гонорари? Та легко!

Подальший текст містить анатомічні та фізіологічні подробиці. Підліткам читати!

Основні поради відпочиваючим:

1. Контрацепція.

Подбайте до відпустки. Подбайте з похибкою на сонце, алкоголь і інші руйнівники мізків і здорового глузду. Порадьтесь с гінекологом щодо безпечності. Закупіть до того, як почне діяти страховка і правила іншої країни щодо покупки лікарських засобів. І найголовніше – використовуйте! Якщо не бажаєте привезти більше сувенірів, ніж магнітики на холодильник.

2. При купанні у річці, морі, басейні, ванні, фонтані (кому як пощастить з гарячими турами) бажано:

- НЕ СТАВИТИ перед купанням тампон. Я не знаю, звідки надуло це вітром, але тампон, введений в піхву не захищає від брудної води і можливих інфекцій в тій воді. Більш того, він (тампон) активно всмоктує воду з водоймища і створює ефект місцевої ванночки з тієї ж брудної води.

- Якщо у вас менструація (тур же був дуже гарячим), а покупатись дуже-дуже хочеться, бажано вводити тампон безпосередньо за 2-3 хвилини до пірнання в воду і доставати його необхідно через 2-3 хвилини після виходу з пінного прибою. Під час наступного пірнання – маніпуляцію повторюємо згідно з попередньою інструкцією. Кількість повторювань дорівнює кількості пірнань у морські хвилі.

- Після купання у воді, якість якої вас сильно напружує, не потрібно бігти спринцюватись, краще компрес на голову, яка не подумала про безпеку до пірнання. Він, правда, також не допоможе, але поки будете лежати з компресом на голові, може замислитесь над владою бажання над розумом.

- Якість води. Складне питання. Довіртесь інтуїції, нюху та засобам масової інформації, якщо водоймище знаходиться на контролі, а не викопано в кінці города вашого сусіда.

- Через воду не передаються захворювання з групи венеричних, але передаються холера, гепатит А, інфекції, що викликає ентерокок та кишкова паличка, лептоспіроз, туберкульоз і, можливо, інші. Що з цього витікає, окрім стокової труби? Що всі розповіді про інфікування герпесом або хламідіозом в ставку у бабусі – це фантастика далека від наукової. Майже всі "венеричні" інфекції НЕ ЖИВУТЬ в зовнішньому середовищі. Отже казки про сидушку унітазу - це казки.

3. Не відвідуйте в екзотичних країнах екзотичні лікувальні процедури, особливо з вагінальним введенням препаратів, грязьових тампонів, голодних п’явок, чудодійних афродізіаків. Вам ніхто нічого не зможе гарантувати, а до адекватного доктора добиратись довго і по повітрю.

4. При подорожі в закордонні місця відпочинку і гніздуванню принців, подбайте про адекватну медичну страховку. Або майте додаткову готівку для отримання якісної медичної допомоги, якщо така, не дай боже, знадобиться.

5. Якщо ви вагітні і плануєте зберігати вагітність в подальшому, повідомте про подорож лікаря, дізнайтесь про правила поведінки в літаку, термінам повернення додому. І так, ваша обмінна карта повинна полетіти з вами, а не залишитись в тумбочці у лікаря.

Гарного відпочинку!

Ваша Доктор Наташа.