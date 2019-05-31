Популярный ресторан подверг посетителей серьезной опасности

В Северной Августе, Южная Каролина, США, популярный японский ресторан "Teriyaki Japan" подверг своих посетителей серьезной опасности, - у сотрудника диагностировали гепатит А.

По данным местных СМИ, опасности посетители подвергали в течение почти двух недель.

Отмечается, что в рамках последнего осмотра ресторан "Teriyaki Japan" получил "отлично", однако, 29 мая появились результаты анализов сотрудников, в которых у одного из них был зафиксирован положительный результат на гепатит А.

Как известно, это острое инфекционное заболевание печени передается через пищу и воду, инкубационный период его составляет в среднем около месяца, и каждый год его диагностируют у миллионов людей по всеми миру.

Читайте на MedOboz о причинах, симптомах, диагностике и лечении гепатита.

Интересно, что сотрудник мог работать в заведении общественного питания уже инфицированным в течение достаточно длительного времени, - с 14 по 28 мая.

Сейчас эксперты работают в ресторане, чтобы установить, сколько людей могли пострадать, - все, кто питался там в указанный период времени, могут обратиться к медикам для получения профилактического лечения.

Стоит заметить, что ресторан "Teriyaki Japan" является достаточно популярным заведением, там предлагают широкий выбор ролов по цене в $10-15 (270-400 гривен).

Напомним, ранее стало известно, как маленькая девочка чуть не умерла, подхватив опасный вирус во время отдыха в Турции.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!