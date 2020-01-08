Врач рассказала, как избавиться от температуры без лекарств

Слабость, озноб, "тяжелая" голова и глаза "на мокром месте" - все это спутники повышения температуры тела, которые способны выбить из колеи даже самых стойких и выносливых. При чем, одолеть это состояние может внезапно, без "прелюдий" в виде першения в горле, насморка и прочих предвестников болезней.

В любом случае, от неприятного самочувствия хочется поскорее избавиться, и тут важно соблюдение определенных правил.

"Лихорадка никогда не появляется сама по себе. Всегда она является "побочным действием" активной борьбы иммунитета при инфекциях или воспалительных процессах. Потому просто понижать температуру при малейших ее повышениях не стоит – нужно дать организму время на самостоятельно противостояние возбудителям заболеваний, - объяснила MedOboz семейный врач Наталья Деменко. – Вместо бездумного приема жаропонижающих для начала (до того, как температура повысится до показателя 38-38,2 градусов) просто помогите ему в этой битве".

Температуру не всегда нужно сбивать сразу Vladtime

Соблюдайте постельный режим

Как уже говорилось, повышение температуры тела – это реакция на активную борьбу с вирусами и инфекциями, которые попали в ваш организм, и все его силы направлены на это противостояние и поддержание важнейших для жизнедеятельности функций.

Потому не стоит усугублять свое состояние попытками заниматься какими-либо делами – походами в магазин, домашними хлопотами и т.д. Тем более, нельзя с температурой отправляться на работу – помните, что этим вы не только ухудшаете и без того плохое самочувствие, а еще и несете риск для окружающих, ведь если причина вашей лихорадки в инфекционном заболевании, вы можете "поделиться" его источником со всеми, с кем будете контактировать.

Потому оставайтесь дома в постели и не вставайте без лишнего повода – спите, отлеживайтесь и сохраняйте энергию для борьбы с болезнью.

Пейте много воды

Легкий чай, чистая вода, разбавленные соки – все это вам нужно сейчас в ударных количествах для восполнения жидкости, которую организм теряет при интенсивном потоотделении, а также для ускоренного выведения токсичных продуктов жизнедеятельности вредоносных микроорганизмов.

Так что не стоит считать количество опустошенных стаканов, удерживая его на рекомендованных восьми. Пейте столько жидкости, сколько хочется, не боясь, что вас замучит отечность. Если же вы не чувствуете жажду, просто держите возле себя графин с водой и каждые полчаса выпивайте оттуда по чашке.

Часто при соблюдении интенсивного питьевого режима прием жаропонижающих препаратов может вообще не пригодится.

Не заставляйте себя есть

Наш организм иногда сам подсказывает, что ему нужно здесь и сейчас. В частности, при лихорадке он может "объявить голодовку" - аппетит пропадает полностью либо от вида еды возникает тошнота.

И, вопреки канонам здорового питания (мол, есть нужно три-пять раз в день), не стоит ему перечить – не запихивайте в себя завтрак-обед-ужин через силу. Вероятно, ваше тело сейчас "решило" потратить максимум энергии на борьбу с источником болезни и вовсе не хочет "размениваться" на процессы пищеварения. Поверьте, когда опасность минует, организм даст понять, что пора восполнить запасы калорий и питательных веществ. Обычно голод после "разгрузки" появляется уже на вторые-третьи сутки.

Не утепляйтесь излишне

Озноб – это нормальный спутник лихорадки, при этом и на него нужно реагировать правильно. Если чувствуете, что вам холодно, примите теплый душ, наденьте пижаму и лягте под одеяло. Но ни в коем случае не устраивайте себе "сауну" под двумя одеялами-тремя пледами. Легче от этого вам вряд ли станет, при этом на организм будет создана огромная нагрузка, и ему придется потратить много драгоценных сил еще и на поддержание процессов терморегуляции.

Когда нужен врач?

Лечиться дома самостоятельно можно до 3-4 дней, при этом препараты для понижения температуры (с парацетамолом или ибупрофеном) стоит принимать только если показатели термометра доползли до 38-38,2 градусов.

Если же температура не сбивается и ползет вверх, держится более трех дней или к ней присоединяется кашель и боль в горле, не медлите с обращением к доктору. Вероятно, вам пора принимать антибиотики, противокашлевые средства и прочие медикаменты, которые назначают только после качественного обследования.

Неотложку же стоит вызывать, когда температура повышается выше 39 градусов и не реагирует на жаропонижающие, либо же лихорадку сопровождает диарея, рвота, судороги или затруднение дыхания.

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