"Молила на коленях помочь": под Житомиром пациент умер в сломанной "скорой"

Под Житомиром в карете скорой помощи скончался мужчина с инфарктом миокарда, которого не успели довезти до больницы из-за аварийного состояния машины.

Авто сломалось недалеко от районной больницы в селе Станишовка. Об этом в Facebook-сообществе города Андрушевка рассказала дочь умершего пациента Инна Абраменко Бражевская (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Она рассказала, что инцидент произошел 24 января. Водитель начал ремонтировать машину. Женщина попросила вызвать вторую "скорую", но авто нужно было заправить. В общей сложности, как рассказала она, карета простояла на месте около двух с половиной часов.

Под Житомиром сломанная машина скорой помощи не довезла пациента до больницы Коллаж

Инна также пожаловалась, что всего в небольшой машине ехали, не считая водителя, 7 человек.

"Папе стало плохо. У медсестры ничего не было для реанимации, я побежала в больницу за помощью. Мне начали задавать кучу вопросов и никто не вышел помочь! Я сама ему делала искусственное дыхание, я всех молила на коленях ему помочь, но меня никто не слышал!

Я не могу понять: в мире остались еще люди или только нелюди? К чему мир катится, если человек умирает возле больницы, а врачи не хотят даже выйти и попробовать помочь. В итоге мой папа умер на моих руках", – написала женщина в посте.

Она заявила, что будет добиваться привлечения к ответственности главного врача больницы. Позже в комментари Абраменко заявила, что в медучреждении ей угрожали и пытались "замять" скандал, намекая на ее старенькую маму.

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