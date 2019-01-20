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/Блоги - Болезни и лечение

Николай Букатар
Николай Букатар
Мастер оздоровительных практик: лечение позвоночника и суставов. Даосская йога. Мануальная терапияВсе статьи автора

Почему старость приходит через ноги?

1.7т

Древняя восточная поговорка гласит: "Старость приходит через ноги".

Современный человек практически не уделяет внимание развитию и укреплению мышц ног, ведя сидячий образ жизни. А ведь еще древние даосы знали, что организм человека начинает стареть с ног!

Недаром самыми знаменитыми долгожителями являются жители Востока, где и разрабатывались специальные упражнения по укреплению всего опорно-двигательного аппарата, которые способны надолго задержать наступление старости.

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Регулярно практикуя упражнения Хонг-За Вьетнам в этой стойке продолжительность вашей жизни существенно увеличится! И не забывайте как можно больше двигаться! Почаще ходите, ухаживайте за своими ногами и не давайте им лениться.

Помните, что движение — жизнь!

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Николай Букатар Николай Букатар
Тег
здоровье
Источник
Источник:Facebook Николая Букатара
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