Древняя восточная поговорка гласит: "Старость приходит через ноги".

Современный человек практически не уделяет внимание развитию и укреплению мышц ног, ведя сидячий образ жизни. А ведь еще древние даосы знали, что организм человека начинает стареть с ног!

Недаром самыми знаменитыми долгожителями являются жители Востока, где и разрабатывались специальные упражнения по укреплению всего опорно-двигательного аппарата, которые способны надолго задержать наступление старости.

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Регулярно практикуя упражнения Хонг-За Вьетнам в этой стойке продолжительность вашей жизни существенно увеличится! И не забывайте как можно больше двигаться! Почаще ходите, ухаживайте за своими ногами и не давайте им лениться.

Помните, что движение — жизнь!

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