Почему хрустят суставы: фитнес-тренер дала простое объяснение

Известный фитнес-тренер Анастасия Новикова рассказала, почему хрустят суставы.

На своей странице в Instagram она объяснила основные причины его появления и рассказала, что говорит современная медицина на этот счет.

"Если подобный хруст не вызывает дискомфорта, ограниченной подвижности или болезненных ощущений — считайте, что вы здоровы, и периодический хруст в суставах — это нормальное явление для организма. Но когда подобные щелчки сопровождаются болью и дискомфортом, это может быть серьезным поводом для посещения врача", - написала Новикова.

АльтерМед

Так почему мы слышим хруст:

1. Пузырьки газа в синовиальной жидкости. Во время движения сустава пузырьки газа в суставной жидкости лопаются — это и есть хруст. По этой же причине хруст в суставе может происходить не чаще, чем один раз в 15-20 мин.

2. Недостаточная выработка синовиальной жидкости. Основные причины снижения ее объема:

обезвоживание (возникает из-за недостаточного потребления жидкости либо в процессе некоторых заболеваний). Пейте воду в достаточном количестве;

несбалансированное питание. Как видите, приводит не только к проблемам с фигурой;

высокие физические нагрузки, в результате которых организм просто не успевает восстанавливаться и вырабатывать ту самую синовиальную жидкость в нужных количествах;

отсутсвие физических нагрузок. Малоподвижный образ жизни приводит к ослаблению мышц, суставно-связочного аппарата, да и в целом к уменьшению интенсивности обмена веществ.

3. Смещение сухожилий, связок и сумок над костной поверхностью. Во время расслабленного состояния они могут немного изменить свое положение, а во время сгибания/разгибания со щелчком встают на место.

4. Различные заболевания и дегенеративные нарушения в суставно-связочном аппарате.

Как сообщал OBOZREVATEL, для уменьшения боли в суставах, важно не только выполнять один тип упражнений, а еще заниматься растяжкой и изменить диету.

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