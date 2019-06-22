Почему хрустят суставы: фитнес-тренер дала простое объяснение

Известный фитнес-тренер Анастасия Новикова рассказала, почему хрустят суставы.
На своей странице в Instagram она объяснила основные причины его появления и рассказала, что говорит современная медицина на этот счет.
"Если подобный хруст не вызывает дискомфорта, ограниченной подвижности или болезненных ощущений — считайте, что вы здоровы, и периодический хруст в суставах — это нормальное явление для организма. Но когда подобные щелчки сопровождаются болью и дискомфортом, это может быть серьезным поводом для посещения врача", - написала Новикова.
АльтерМед
Так почему мы слышим хруст:
1. Пузырьки газа в синовиальной жидкости. Во время движения сустава пузырьки газа в суставной жидкости лопаются — это и есть хруст. По этой же причине хруст в суставе может происходить не чаще, чем один раз в 15-20 мин.
2. Недостаточная выработка синовиальной жидкости. Основные причины снижения ее объема:
обезвоживание (возникает из-за недостаточного потребления жидкости либо в процессе некоторых заболеваний). Пейте воду в достаточном количестве;
несбалансированное питание. Как видите, приводит не только к проблемам с фигурой;
высокие физические нагрузки, в результате которых организм просто не успевает восстанавливаться и вырабатывать ту самую синовиальную жидкость в нужных количествах;
отсутсвие физических нагрузок. Малоподвижный образ жизни приводит к ослаблению мышц, суставно-связочного аппарата, да и в целом к уменьшению интенсивности обмена веществ.
3. Смещение сухожилий, связок и сумок над костной поверхностью. Во время расслабленного состояния они могут немного изменить свое положение, а во время сгибания/разгибания со щелчком встают на место.
4. Различные заболевания и дегенеративные нарушения в суставно-связочном аппарате.
ХРУСТ В СУСТАВАХ ⚠️⁉️ ⠀ Один из самых частых вопросов в моей практике. Так давайте же разберемся в основных причинах и посмотрим, что же говорит современная медицина на этот счет. ⠀ 🧡 Если подобный хруст не вызывает дискомфорта, ограниченной подвижности или болезненных ощущений - считайте, что вы здоровы и периодический хруст в суставах это нормальное явление для организма. ⠀ 💙 Если же подобные щелчки сопровождаются болью и дискомфортом, это может быть серьезной причиной для посещения врача. ⠀ Так почему мы слышим хруст: ⠀ 1️⃣ Пузырьки газа в синовиальной жидкости. Во время движения сустава, пузырьки газа в суставной жидкости лопаются - это и есть хруст. Эта теория впервые была озвучена еще в 1947 и только пару лет назад была точно доказана. По этой же причине, мы не можем самостоятельно создать хруст чаще, чем один раз в 15-20 мин. ⠀ 2️⃣ Недостаточная выработка синовиальной жидкости ( вязкий материал, который окружает суставы и является природной смазкой и амортизатором). Основные причины снижения объема СЖ являются: ⠀ 🔸 Обезвоживание ( недостаточное потребление жидкости, либо в процессе различных заболеваний) Пейте воду в достаточном количестве!; 🔸 Несбалансированное питание! Как видите приводит не только к проблемам с фигурой); 🔸 Высокие физ нагрузки! "Буду тренироваться каждый день по 2-3 часа" Я конечно понимаю, что мы любим бросаться на амбразуру и получать все и сразу. Никто ведь не хочет работать системно, медленно и уверено. Но ) ни к чему хорошему это еще не привело. В результате высоких нагрузок, организм просто не успевает восстанавливаться и вырабатывать ту самую синовиальную жидкость в нужных количествах; 🔸 Сюда же относится и отсутсвие физ нагрузок ) малоподвижный образ жизни приводит к ослаблению мышц, суставной-связочного аппарата, да и в целом к уменьшению интенсивности обмена веществ. ⠀ 3️⃣ Смещение сухожилий, связок и сумок над костной поверхностью. Во время расслабленного состояния они могут немного изменить свое положение, а во время сгибания/разгибания со щелчком встают на место. ⠀ 4️⃣ Различные заболевания и дегенеративные нарушения в суставной-связочном аппарате. Как видите, хруст это норма, пока нет болевых ощущений и дискомфорта
Как сообщал OBOZREVATEL, для уменьшения боли в суставах, важно не только выполнять один тип упражнений, а еще заниматься растяжкой и изменить диету.
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