Пить или не пить мочу: Супрун расставила точки в экстремальном самолечении

Уринотерапия является опасной для здоровья человека, так как мочу пить нельзя даже в экстремальных условиях.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Соответствующий пост она обнародовала на своей странице в Facebook.

"Скажу сразу - пить, втирать, делать маски или капли из урины (мочи) не стоит вообще. К тому же, не существует ни одного научного подтверждения, что это имеет какую-либо пользу для здоровья. Казалось бы, в мире существует столько научно обоснованных и проверенных способов улучшить свое здоровье, что места для подобных экстремальных методов оставаться не должно. Впрочем, терапия мочой имеет большое количество последователей, которые упорно верят в магическую силу этой жидкости", - отметила Супрун.

Помимо воды, в моче содержатся соли, аммиак и другие побочные продукты, производимые в ходе естественных процессов в организме человека. Поэтому принимать ее в любом виде, отмечает и.о. министра, не рекомендуется.

"Помните, что существует множество других безопасных способов получить витамины и минералы, следить за кожей или лечить болезни. А единственный рекомендуемый способ обращения с мочой - это избавиться от нее в туалете", - добавила Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, профильный комитет призвал Верховную Раду уволить и.о. министра с должности вместе со своим скандальным заместителем Александром Линчевским. Наше издание выяснило, почему Рада взбунтовалась против Супрун.