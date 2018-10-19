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/Блоги - Болезни и лечение

Василий Генералов
Василий Генералов
Невролог-эпилептолог, Доктор медицинских наук Все статьи автора

Переоценка фармакологии

1.8т

Переоценка фармакологии.

Интернет забит постами про фуфломицины. Типа таблетки с недоказанным действием и все такое. Праведный гнев, эмоции, махание руками.

Но в мусорную корзину должны лететь другие препараты. С доказанным действием. Правда их люди ели годами по рекомендациям врачей.

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О жабе всежрущей и фуфломицине

1.Ингибиторы протонной помпы. Типа от изжоги. Типа понижают кислотность желудка. Блокируют синтез соляной кислоты, которая переводит пепсиноген в пепсин, который активирует другие ферменты. В результате непереваренный белок гниет в нашем кишечнике.

2.Препараты для похудения, блокаторы всасывания жира. Тут без лишних слов все понятно.

3.Маалокс. Нарушает всасывание всего. И набивает организм алюминием.

4.Статины. Атеросклероз не убирают, но к деменции приводят. Длительными курсами их не пьют.

Читайте на OBOZREVATEL, почему врачи назначают неэффективные препараты?

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Василий Генералов Василий Генералов
Объекты
здоровьелекарстваврачи
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Источник:Василий Генералов
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