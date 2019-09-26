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/ Болезни и лечение

Перенесла 60 операций: женщина после укуса насекомого лишилась ног

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Жительнице города Хайворт в Великобритании, 68-летней Сьюзан Баттери ампутировали ноги и фаланги пальцев после укуса насекомого.

Как сообщает издание "Daily Mirror", женщина ухаживала за садом и под конец дня решила, что заболела гриппом.

"У меня были очень похожие симптомы. Муж отвез меня к врачам. Они думали, что у меня аллергия", – рассказала женщина.

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Женщине ампутировали ноги после укуса насекомого

Женщине ампутировали ноги после укуса насекомого

Daily Mirror

По словам Баттери, уже на следующий день врачи отправили ее в реанимацию и ввели в искуственную кому.

"Мне было так страшно. Я то отключалась, то снова приходила в себя. Мне было тяжело дышать, казалось, все внутри воспалилось. Чтобы помочь мне, доктора вставили мне в горло специальную трубку", – вспомнила женщина.

Сообщается, что у нее была обнаружена опасная инфекция – некротический фасциит. Баттери провела в больнице восемь месяцев и перенесла 60 операций. Врачи были вынуждены ампутировать ей ноги и фаланги пальцев рук, чтобы спасти пациентке жизнь.

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Британке поставили протезы и посоветовали сбросить лишний вес.

"Я не перестала любить садоводство. Мне нравится проводить время на свежем воздухе и слушать пение птиц. Но я стала осторожней и теперь обращаю внимание на жужжание вокруг меня", – рассказала Баттери.

Женщине ампутировали ноги после укуса насекомого

Женщине ампутировали ноги после укуса насекомого

Daily Mirror

Женщине ампутировали ноги после укуса насекомого

Женщине ампутировали ноги после укуса насекомого

Daily Mirror

Женщине ампутировали ноги после укуса насекомого

Женщине ампутировали ноги после укуса насекомого

Daily Mirror

Женщине ампутировали ноги после укуса насекомого

Женщине ампутировали ноги после укуса насекомого

Daily Mirror

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