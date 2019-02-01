Распространенные ассоциации к слову аллергия – "пыльца растений", "пыль", "цитрусовые" и уж никак не "резиновые перчатки", "воздушные шары" или "презерватив".

Однако те, кто в теме (по большей части медики) знают, что аллергия на латекс сегодня приобретает масштаб эпидемии и портит людям жизнь не реже, чем дерматит после контакта с бытовой химией или сенная лихорадка. Коварство латексной аллергии в том, что она пока не особо на слуху, и прежде, чем заподозрить нездоровую реакцию на бытовые предметы, содержащие латекс (а таких, по подсчетам Всемирной торговой организации, более чем 40 тысяч!), человек может долгое время безуспешно лечиться от чего угодно и чем угодно, усугубляя ситуацию.

Сколько среди нас людей с подобной проблемой, можно лишь предполагать.

По некоторым данным, в процветающих странах таких до 6%. Считается, что около 17% медиков сенсибилизированы к этому материалу. В США, например, зарегистрировано 250 тысяч врачей и медсестер с аллергией на латекс. Именно медики чаще других контактируют с латексными перчатками, но поскольку каждой домохозяйке сегодня известно, что мыть посуду нужно в резиновых перчатках, а любая сотрудница салона красоты в курсе, что перчатки – обязательный аксессуар гигиены и безопасности, аллергия на латекс распространилась далеко за пределы профессионального сообщества медиков.

Разберемся детальнее – с чем имеем дело. Слово "латекс" - синоним "натуральной резины". По сути – это млечный сок растений, таких, как тропическое каучуковое дерево. Сок состоит из смеси воды, сахара и 200 фракций белков, а добывают его также, как березовый, через отверстие в стволе дерева. Полученная жидкость, смешанная с разными химикатами, и входит в основу большинства резиновых изделий. В их числе бытовые и медицинские перчатки, обувь, шины, воздушные шары, презервативы (кстати, компания Durex гарантирует отсутствие в их интимной продукции латекса).

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Аллергическую реакцию провоцируют главным образом латексные белки. Эти агрессивные аэроаллергены мы вдыхаем одновременно с припудривающими веществами из тех же перчаток. Попав в организм этот гремучий коктейль стимулирует выработку большого количества иммуноглобулина Е (IgE) и сенсибилизированных лимфоцитов, при повторном контакте развиваются аллергические реакции. Чаще всего это контактная крапивница/экзема. Ее симптомы – зуд, покраснение, припухлость кожи в зонах контакта с резиновым изделием. Обычно страдают руки, на которые надевали перчатки, и губы после надувания воздушного шара. Другие участки тоже не застрахованы: нередко опухает все лицо, особенно зона вокруг век и губ. Часто к кожным реакциям добавляются чихание, раздражение носа и глаз, затрудненное дыхание.

Подтвердить/опровергнуть аллергию на латекс можно с помощью специфического IgE- теста. В крови людей, чувствительных к этому материалу, циркулируют антитела против латекса (так называемые иммуноглобулины типа E или IgE). Тест позволяет измерить их концентрацию в образце крови. Альтернативный вариант – кожная проба Skin prick testing. Дерматолог или аллерголог прокалывает кожу маленькой иглой через каплю латексного раствора. Если в месте кожного укола развивается зудящая припухлость или волдырь – это маркер аллергии. Правда, результат теста не будет достоверным, если накануне пациент принимал противоаллергические препараты.

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Жизнь человека, узнавшего, что у него аллергия на латекс, никогда не будет прежней. Изменить некоторые ее правила в его же интересах. Прежде всего о проблеме должны знать все медики, с которыми контактирует аллергик. А вдруг они решат осмотреть и пролечить его в латексных перчатках?! К счастью, сегодня при изготовлении перчаток все чаще используются альтернативные материалы – синтетический каучук или винил. Кроме того, латекс может входить в состав манжет для измерения кровяного давления, катетеров, дренажных трубок, масок для лица, оборудования для внутривенного ввода. Словом, в случае любых обследований и манипуляций медперсонал должен быть предупрежден о возможных аллергических реакциях, благо безлатексные альтернативы всем перечисленным приборам и инструментам присутствуют сегодня на рынке. Парикмахеры, косметологи, специалисты в области ногтевой эстетики тоже должны быть в курсе. Чтобы облегчить задачу информирования, стоит завести латексную аллергическую карту или постоянно носить медицинский идентификационный элемент (браслет, ожерелье, часы) с информацией о аллергии на латекс. В случае форс-мажора это может очень помочь.

Увы, лекарство от аллергии на латекс пока не изобретено, поэтому правило номер №1 – избегать любых резиновых предметов, если нет уверенности, что они не содержат опасного материала. Не помешает повесить где-нибудь на видном месте перечень предметов из группы латексного риска. В него могут входить коврики и игрушки для ванны, детские соски, эластичные бинты и колготки, велосипедные и автомобильные шины, костюмы аквалангистов, надувные матрацы, резиновые сапоги, обувь, коврики для компьютерной мышки, клей для конвертов, эластичные ленты, резиновые подставки для карандашей и пр. К счастью, многие изделия из латекса можно заменить продуктами из винила.

Тем, у кого аллергия на латекс провоцирует астматические приступы, следует всегда иметь при себе ингаляторы и держать астму под контролем. Нечасто, но случается, аллерген вызывает тяжелую реакцию вплоть до отека дыхательных путей и анафилактического шока. Если нечто подобное имело место в прошлом, в сумке/рюкзаке важно носить с собой автоинжектор с адреналином (шприц Epipen) и знать, как его использовать. Легкие аллергические реакции вроде раздражения кожи под перчатками устраняются в три шага: избавляемся от латексного предмета, промываем кожу под холодной водой и принимаем антигистаминную таблетку.

Коварство аллергии на латекс – в перекрестной реакции на некоторые продукты. Люди с чувствительностью к этому материалу могут страдать аллергией на тропические фрукты, особенно бананы. Дело в том, что эти плоды содержат белки, сходные с тропическим каучуком. Кроме того, перекрестная аллергия возможна на авокадо, сельдерей, инжир, каштан, папайю, маракуйю, помидор и картофель. Симптомы фруктовой аллергии не спутаешь ни с чем – зуд и отек губ, языка, горла в течение нескольких минут после пробы аллергенного продукта или глотка его сока. Причем с фруктовой аллергией знакомы от 30 до 80 % аллергиков с реакцией на латекс. Впрочем, отсутствие в меню папайи, маракуйи и даже картофеля можно пережить. Главное – держать аллергию под контролем.

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