Патология молодеет: украинцев предупредили о смертельной опасности

Сердечно-сосудистые заболевания составляют сейчас главную проблему для жизни украинцев. При этом врачи предупреждают, что патология сильно помолодела.

Сейчас в Украине 12 миллионов людей с гипертонической болезнью – это те, кто о диагнозе знает. Еще около 4 миллионов не догадываются, сообщает ТСН.

"Патология очень сильно молодеет. Пациенты, перенесшие инфаркт, в нашей практике – уже в 21 год, 25 лет, 27. Есть пациенты, уже простентированы в 32 года", - рассказала врач-кардиолог Валентина Шаповалова.

При этом отмечается, что потенциальные пациенты – это мужчины 40-45 и женщины 45-50 лет.

Кроме возраста и пола, шансов на осложнения добавляют нерегулярное питание, избыточное потребление соли, малоподвижный образ жизни, нездоровые привычки, недосып, хроническая усталость, избыточный вес и другое, подчеркивают медики. Именно эти факторы могут повлечь непоправимое – вплоть до внезапной смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые нашли еще один способ избежать преждевременной смерти.