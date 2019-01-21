-Как давно носите грыжу?

-Ой, много лет.

-Доктору показывали?

-Да, давно.

-И?

-Сказал операцию делать. Но я решил так ходить. А сейчас уже очень большая и болит...

Такой разговор с пациентом- грыженосителем происходит чуть - ли не ежедневно. Герой, сегодняшнего поста, обращался за помощью но отказался от неё. А многие даже не показываются к доктору, сразу нетрадиционные методы лечения. А они мало того что не эффективны , но и губительны для здоровья.

Почему же хирурги постоянно кричат - грыжа опасна! Нужна операция! Многие из вас могут сказать, что у соседа дяди Васи была грыжа и он умер в 95 лет от старости. Грыжа ему не мешала, а хирургам лишь бы оперировать. На это могу сказать - дяде Васе просто повезло.

Длительное ношение грыжи опасно. Опасность в том , что через слабое место передней брюшной стенки " дырку", происходит выпячивание внутренних органов наружу. Какие органы? Это могут быть и петли кишечника и часть мочевого пузыря, и прядь большого сальника, и другие. А если произойдёт ущемление, ущемлённый орган может погибнуть и это может нести за собой и смерть пациента.

Вернёмся к нашему герою. У пациента при осмотре - гигантская вправимая паховая грыжа.

Пациенту выполнена герниотомия и как сюрприз у него не одна , а две грыжи в паховом канале: прямая и косая. Вот представьте, если бы они ущемились, какие последствия были бы для здоровья пациента?

А так выполнена плановая герниопластика при помощи аллотрансплантанта и наш герой на 3 сутки ушёл домой без жалоб.

Любите себя и своих родных ! Обращайтесь к доктору своевременно.

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