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/Болезни и лечение

Мир захватывают опасные болезни: названы страны, игнорирующие вакцины

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Снижение доверия к вакцинам – одному из самых эффективных и широко используемых медицинских препаратов в мире – в более богатых странах привело к масштабным вспышкам болезней, таких как корь.

Среди европейских стран Франция с наибольшим скептицизмом относится к вакцинации. Об этом сообщает международное агентство Reuters.

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Мир захватывают опасные болезни: названы страны, игнорирующие вакцины

Иллюстрация

Распространение кори в Соединенных Штатах, на Филиппинах и в Украине является лишь одним из рисков для здоровья, связанных с нежеланием населения вакцинироваться. По той же причине в Афганистане и Пакистане в последние годы усложнилась борьба с полиомиелитом.

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Как утверждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ежегодно вакцины спасают до 3 миллионов жизней во всем мире. Их безопасность и эффективность доказана длительными научными исследованиями. Однако, чтобы у населения сформировался иммунитет против заболевания, уровень иммунизации должен составлять 90-95%.

Ранее MedOboz сообщал, что Верховный суд Украины постановил не допускать невакцинированных детей в учебные заведения.

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Тема
Вакцинация
Тег
корь
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