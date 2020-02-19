От чумы до сибирки: в Украине могут проснуться опаснейшие заболевания

Миру грозят опаснейшие заболевания: сибирская язва, чума, оспа и желтая лихорадка, которые могут проснуться в любой момент.

Их экземпляры хранятся в лабораториях по всему миру, а заповедники возбудителей есть и в Украине. Бациллы могут мутировать и даже сбежать из тайных лабораторий, передает ТСН. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

На Одесщину два года назад вернулась сибирка. В области насчитали 430 потенциально опасных объектов, где животные могут подцепить заболевания, а в целом по Украине – более 3,5 тысяч. Болезнь может даже прорасти с травой, которую съест скот.

"Эта спора – она очень прочная, покрыта специальной оболочкой. 110 градусов и нужно где-то 40-50 минут, чтобы убить эту спору", – рассказали специалисты.

Что касается чумы, она не так живуча, как сибирская язва, уверяет врач-инфекционист Юрий Жигарев. Однако бактерии продолжают мутировать и проявляют стойкость к антибиотикам.

"Простыми словами, бактерия просто учится выплевывать то, что ей не нравится, и она таким образом может выплевывать один антибиотик, и то же самое она может делать с супер новым антибиотиком", – объяснила микробиолог Елена Ливинская.

Воскреснуть может и такое заболевание как оспа.

"Я знаю, что хранится банк вакцин и возбудителей в России и в Америке", – рассказал старший научный сотрудник Украинской военной медицинской академии Валентин Нарожнов.

В лабораториях могут изготавливать биологическое оружие из патогенных организмов.

"Эти штаммы были выработаны не для того, чтобы убивать старых и маленьких, а репродуктивный возраст – от 17 и до 50 лет", – рассказал ученый.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 19 февраля впервые с начала эпидемии коронавируса в Китае число выписанных за день из больниц (1824) превысило число новых случаев (1751).

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