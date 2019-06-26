Острые кишечные инфекции в Украине: названы "лидирующие" области

Наибольшее число случаев острых кишечных инфекций в 2019 году зафиксировано в Одесской, Львовской и Донецкой областях.
Статистика по состоянию на 13 июня предоставлена Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает информационное агенство УНН.
За текущий год в Госпродпотребслужбу поступило 69 сообщений о вспышках острых кишечных инфекционных заболеваний. Общее количество пострадавших составило 645 человек, из них 440 детей (68,2%).
Наибольшее количество вспышек зарегистрировано:
в Одесской области – 12;
во Львовской – 7;
в Донецкой – 5;
Винницкой, Днепропетровской и Полтавской областях – по 4;
на территории других областей – 3 и меньше.
Как сообщал MedOboz ранее, в Киеве из-за употребления в пищу сушеной рыбы, изготовленной в домашних условиях, участились случаи заболевания ботулизмом.
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