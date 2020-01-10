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/ Болезни и лечение

Особо опасны: врач рассказала о коварных "зимних" болезнях

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Зима сама по себе не лучшее время года для организма - из-за постоянных перепадов температур и множества активировавшихся вирусов и бактерий.

Но при некоторых заболеваниях в это время года нужно быть особенно внимательным к своему здоровью.

Семейный врач Наталья Деменко рассказала MedOboz, при каких хронических болезнях и состояниях нужно особенно поберечься в холодное время года, особенно если за окном мороз.

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В холода нужно быть осторожными при диабете и астме

В холода нужно быть осторожными при диабете и астме

Депо

Астма

Даже здоровый человек испытывает затрудненность дыхания, если переходит из теплого помещения в морозный воздух. Происходит такой себе спазм бронхов, проявляющийся усложнением вдыхания – это некая защитная реакция организма от переохлаждения.

При отсутствии хронических заболеваний органов дыхания организм быстро адаптируется и дыхание приходит в норму еще до того, как вы ощутите сбой. Но при хронических болезнях, в частности, при астме, может возникнуть удушье, одышка, острая боль при попытке вдохнуть, хрипы, приступ панической атаки, а в последствие – отек дыхательных путей и невозможность дышать.

Поэтому пациентами с такими диагнозами стоит избегать резких перепадов температур, выходя на улицу прикрывать нос и рот плотным шарфом, и всегда иметь при себе приписанные врачом медикаменты для снятия бронхоспазма.

Сахарный диабет

При сахарном диабете по причине гормональных нарушений ухудщается кровообращения в конечностях, от чего сильно снижается их чувствительность, в том числе и температурная.

Потому пациенты в морозную погоду, особенно при длительных прогулках, могут легко получить тяжелую форму обморожения. Чтобы избежать таких последствий, при диабете очень важно тепло одеваться и не стоять на одном месте, находясь на улице (например, ожидая троллейбус на остановке или болтая со знакомыми, активно топайте на месте и работайте пальцами, сжимая и разжимая их).

Сердечно-сосудистые заболевания

Также особенно осторожными нужно быть зимой тем, кого беспокоят заболевания сердечно-сосудистой системы.

Все дело в том, что при низких температурах меняется густота и текучесть крови, от чего повышается вероятность резкого скачка либо наоборот резкого снижения артериального давления. В любом случае, это создает огромную дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, от чего риск инсульта, инфаркта или других опасных состояний увеличивается в разы.

Так что в этот период сердечникам особенно важно соблюдать каноны здорового образа жизни, а также максимально обращать внимание на сигналы своего организма и при необходимости обратится к врачу за корректировкой назначений.

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Болезни почек

Цистит, пиелонефрит, почечная недостаточность и прочие хронические заболевания почек "любят" обостряться в холодное время года. Основные причины тому – переохлаждения, ослабление иммунитета, а также регулярные атаки вирусов и бактерий.

Чтобы не попасть в больницу с острым приступом болезни, очень важно хорошенько утепляться, отправляясь на улицу, а также следить за питьевым режимом и питанием – в рационе должно быть много фруктов и овощей, и минимум острых, жаренных и копченых блюд.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие фрукты нужно есть этой зимой, чтобы избежать неприятностей со здоровьем.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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