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/ Болезни и лечение

Особенно с медом: врачи назвали полезные свойства водки

9.3т Читать материал на украинском

Врачи рекомендуют во время обострения остеохондроза делать компрессы со спиртом.

Об этом сообщает портал "Медикфорум" со ссылкой на список рекомендаций, в котором говорится, что спиртовой компресс поможет снять отеки и прогреть больную область, уменьшая боль.

Особенно с медом: врачи назвали полезные свойства водки

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Отмечается, что наибольшего эффекта можно достигнуть, добавив в водку мед, причем держать такой компресс следует как можно дольше.

Однако, утверждают врачи, при остеохондрозе водку можно принимать лишь наружно, исключив "традиционный" способ.

Напомним, если спирт применяется наружно, то кроме дезинфицирующего, обладает также местным раздражающим эффектом.

Его активности поддаются грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы – как бактерии, так и вирусы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что врачи не рекомендуют обрабатывать раны перекисью или спиртом.

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Тема
Здоровье
Место
Россия
Тег
здоровье
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Тарас Бор
Тарас Бор
Ну кто ж это рекомендует,госпадя?Какой долпоёпп прогревает отёк?!Да и вообще, аффтар понимает,что такое остеохондроз и как, сссуко,диструктивное изменение межпозвоночного диска можно лечить компрессами?!
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