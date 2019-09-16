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Опасно для детей: ученые раскрыли неожиданный вред от парацетамола

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Употребление парацетамола во время беременности может привести к нарушениям поведения детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет.

К такому выводу пришли ученые Бристольского университета в Великобритании, написала Lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз EurekAlert!

В исследовании поучаствовали 14 тысяч детей, 43 процента матерей которых признались, что к седьмому месяцу беременности принимали препарат для облегчения болей.

Ученые раскрыли неожиданный вред от парацетамола

Ученые раскрыли неожиданный вред от парацетамола

Специалисты протестировали их память, коэффициент интеллекта, уровень дошкольного развития, темперамент, а также поведение.

Так, употребление парацетамола беременными связано с большим риском появления гиперактивности и рассеянности внимания у маленьких детей.

Мальчики оказались более восприимчивыми к препарату, чем девочки. Также отмечается, что в старшем возрасте негативных реакций не наблюдалось.

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На результат не влияли сторонние социальные факторы и причины, из-за которых женщины принимали парацетамол.

Как сообщал OBOZREVATEL, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило об опасности средства, которое лечит почти все известные заболевания: аутизм, рак, ВИЧ/СПИД, гепатит, грипп и др. Речь идет о продукте, который известен под названиями Miracle, Master Mineral Solution и Miracle Mineral Supplement.

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Тег
беременность
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