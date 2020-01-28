Не спасут от вирусов: врач рассказала о бесполезных мерах профилактики

Вот уже месяц весь мир находится в напряжении из-за угрозы распространения нового опасного коронавируса из Китая. А наши опасения "подогревает" еще и вирус гриппа, который также свободно "шагает" просторами нашей страны.

На волне всех этих рисков стать одним из пациентов инфекционки или, еще что хуже, пасть жертвой одного из опасных заболеваний, в ход идут все методы профилактики и защиты от них.

Однако медики не рекомендуют полностью полагаться на некоторые популярные защитные меры. Терапевт Наталья Гордиенко рассказала MedOboz, какие из них являются неэффективными.

Никому не хочется попасть в список зараженных, потому не стоит уповать на сомнительные средства защиты ТСН

Иммуностимуляторы

Реклама различных иммуностимуляторов обещает, что такие препараты обеспечат надежную защиту от вирусов посредством формирования крепкого и сильного иммунитета.

Так, якобы их активные компоненты стимулируют в организме дополнительный выброс интерферона, за счет чего усиливаются защитные функции и организм активнее противостоит попадающим него вирусам и бактериям.

Однако главное "НО" состоит в том, что все подобные препараты не имеют доказательной базы – крупных исследований этих средств пока не проводилось, потому доказать их эффективность невозможно.

Противовирусные средства

Медики шутят по поводу распространенных противовирусных препаратов: с ними грипп проходит за неделю, без них – за 7 дней.

Итак, известно, что активные вещества таких медикаментов работают за счет блокирования клеток вирусов, лишая их способности к делению и охватыванию большей площади поражения.

Однако в качестве профилактики их эффективность сомнительна – они не способствуют выработке в организме антител к конкретным вирусам (как это делает вакцина). К тому же, такие препараты имеют ряд побочных эффектов, которые, проявляясь, вряд ли сделают организм крепче и сильнее.

Оксолиновая мазь

Многие уверены, что, помазав носу оксолинкой, можно отправляться хоть в самый эпицентр инфекции. Якобы она имеет противовирусный эффект и защищает слизистую оболочку от проникновения патогенных микроорганизмов.

Но при этом еще не было ни одного научного исследования, которое бы доказало действенность этого "волшебного" препарата. Медики уверяют, что оксолинка имеет эффект плацебо, и напоминают, что большинство вирусов проникает в организм при вдохе, и не только через нос, но и через рот.

Медицинские маски

Поскольку вирусы проникают в организм воздушно-капельным путем, многие уверены, что, надев медицинскую маску, они "сохранились" (как в компьютерной игре).

Однако на деле эффективность такого барьерного метода малоэффективна. Дело в том, что обычные медицинские маски защищают вас только от попадания на кожу лица и слизистую рта и носа крупных частиц биологических жидкостей, например, тех, что выделяются у больного с мокротой при кашле или чихании. А вот дыхательные пути от вирусов она таки не защитит: мелкие частицы легко проникают между волокнами повязки, к тому же маски не плотно прилегают к лицу.

Вместо всех вышеперечисленных методов защиты, мировые здравоохранительные ведомства рекомендуют придерживаться следующих мер, которые помогут снизить вероятность заражения и распространения инфекции:

– своевременно проходить вакцинацию (если такая возможность есть);

– строго соблюдать правила личной гигиены, не касаться руками лица;

– придерживаться правил здорового образа жизни (правильное питание, активность);

– в эпидпериод отказаться от посещения людных мест, массовых мероприятий и не посещать потенциально опасные регионы;

– ограничить контакт с людьми, вернувшихся из потенциально опасных регионов (даже если у них не имеется признаков инфицирования - не забывайте, что инкубационный период некоторых инфекций составляет порядка двух недель);

– ограничить контакты с уличными животными, а после контакта тщательно вымыть руки;

– отказаться от общения с людьми, имеющими признаки заболевания;

– не употреблять в пищу сырые или полусырые продукты животного происхождения;

– при кашле или чихании плотно прикрывать рот одноразовой салфеткой, а после использования сразу же выбросить ее в закрывающуюся урну;

– при первых симптомах инфицирования сразу же обращаться к врачу.

Ранее OBOZREVATEL публиковал видеообращение медсестры прямо из эпицентра заражения в Ухане.

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